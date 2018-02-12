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صور.. انطلاق مهرجان المساحيق البيضاء فى إسبانيا

الإثنين، 12 فبراير 2018 07:22 م
صور.. انطلاق مهرجان المساحيق البيضاء فى إسبانيا كرنفال فى إسبانيا


أ ف ب
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انطلقت فعاليات كرنفال "لوس انديانوس" فى بلدة سانتا كروث دى لا بالما الإسبانية، وذلك بمشاركة مئات الأسبان الذين يقومون بإلقاء مساحيق باللون الأبيض على بعضهم البعض.

وأظهرت صور بثتها وكالة فرانس برس الفرنسية، مشاركة واسعة من الأسبان فى كرنفال "لوس انديانوس" فى بلدة سانتا كروث دى لا بالما الإسبانية، وسط أجواء تملؤها الفرحة والمرح بين المشاركين فى المهرجان.

إسبانية مشاركة فى المهرجان
إسبانية مشاركة فى المهرجان

 

إلقاء المساحيق البيضاء فى المهرجان
إلقاء المساحيق البيضاء فى المهرجان

 

انطلاق مهرجان لوس انديانوس فى إسبانيا
انطلاق مهرجان لوس انديانوس فى إسبانيا

 

جانب من الكرنفال
جانب من الكرنفال

 

جانب من انطلاق مهرجان لوس انديانوس فى إسبانيا
جانب من انطلاق مهرجان لوس انديانوس فى إسبانيا

 

فتيات يشاركن فى الكرنفال
فتيات يشاركن فى الكرنفال

 

مشاركات فى المهرجان
مشاركات فى المهرجان

 

مشاركة واسعة فى الكرنفال
مشاركة واسعة فى الكرنفال

 

مشاركون فى المهرجان
مشاركون فى المهرجان

 

منظر عام لانطلاق مهرجان لوس انديانوس فى إسبانيا
منظر عام لانطلاق مهرجان لوس انديانوس فى إسبانيا

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