صور.. انطلاق مهرجان المساحيق البيضاء فى إسبانيا





أ ف ب

انطلقت فعاليات كرنفال "لوس انديانوس" فى بلدة سانتا كروث دى لا بالما الإسبانية، وذلك بمشاركة مئات الأسبان الذين يقومون بإلقاء مساحيق باللون الأبيض على بعضهم البعض.

وأظهرت صور بثتها وكالة فرانس برس الفرنسية، مشاركة واسعة من الأسبان فى كرنفال "لوس انديانوس" فى بلدة سانتا كروث دى لا بالما الإسبانية، وسط أجواء تملؤها الفرحة والمرح بين المشاركين فى المهرجان.



إسبانية مشاركة فى المهرجان



إلقاء المساحيق البيضاء فى المهرجان



انطلاق مهرجان لوس انديانوس فى إسبانيا



جانب من الكرنفال



جانب من انطلاق مهرجان لوس انديانوس فى إسبانيا



فتيات يشاركن فى الكرنفال



مشاركات فى المهرجان



مشاركة واسعة فى الكرنفال



مشاركون فى المهرجان