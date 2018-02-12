صور.. القاهرة للصرف تنشر سيارات شفط لسحب مياه الأمطار من المحاور الرئيسية





كتب محمد تهامى زكى

وجه المهندس منصور بدوى، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى للقاهرة الكبرى، بنشر سيارات سحب المياه على المحاور الرئيسية، وفقا لخطة الطوارئ المعدة سلفا، لمواجهة الأمطار التى ضربت القاهرة بغزارة ، كما تواجد كافة رؤساء القطاعات ومديرو العموم على الأرض للتعامل مع أى تجمعات مائية تنشأ نتيجة سقوط الأمطار.

وأوضح بدوى، أنه تم مد فترة الطوارئ لحين الانتهاء من الأمطار وتجمعاتها، مشددا على أن الشركة تهيب السادة المواطنين الاتصال بالخط الساخن 175 لاستقبال الشكاوى على مدار الساعة.































