صور.. إيرانيون يتظاهرون فى بروكسل احتجاجا على زيارة مسئول من طهران بلجيكا

صور.. إيرانيون يتظاهرون فى بروكسل احتجاجا على زيارة مسئول من طهران بلجيكاالإثنين، 12 فبراير 2018 02:16 ص
مظاهرات إيرانيين فى بلجيكا
كتب عبد الوهاب الجندى
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تظاهر عشرات الإيرانيين فى العاصمة البلجيكية بروكسل، احتجاجا على زيارة رئيس لجنة السياسة الخارجية والأمن القومى التابعة للمجلس الاستشارى الإسلامى الإيرانى علاء الدين بوروجيردى لبلجيكا.
ورفع المحتجين يا لافتات مناهضة للنظام الإيرانى وتدخله فى شئون البلاد، كما ظهر فى الاحتجاجات صور علم الثورة السورية، والمعارضة الإيرانية مريم رجوى، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.
المسئول الإيراني في بلجيكا
صورة مريم روجوى
علم الثورة السورية
مظاهرات الإيرانيين
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