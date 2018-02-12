video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 12 فبراير 2018 05:51 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

صور.. إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم ميكروباص وسيارة ملاكى بمحور صفط اللبن

الإثنين، 12 فبراير 2018 04:23 م
صور.. إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم ميكروباص وسيارة ملاكى بمحور صفط اللبن حادث مرورى بمحور صفط اللبن


كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

أصيب 5 أشخاص بسبب حادث تصادم سيارة ملاكى وميكروباص أعلى محور صفط اللبن، ونتج عن الحادث ظهور كثافات مرورية بالطريق للمتجه من الدائرى إلى ميدان الجامعة وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

 

تلقت غرفة عمليات مرور الجيزة، بلاغًا من غرفة النجدة بوقوع حادث مرورى أعلى محور صفط اللبن وظهور كثافات مرورية وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

 

سيدة مصابة بسبب الحادث
سيدة مصابة بسبب الحادث

 

ميكروباص مهشم بسبب الحادث
ميكروباص مهشم بسبب الحادث

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. زحام مرورى أعلى محور صفط اللبن بسبب حادث تصادم سيارتين

اخبار الحوادث

اخبار المرور

مرور الجيزة

حادث مرورى

محور صفط اللبن



لا تفوتك
فيديو.. مقتل 12 إرهابيا وتدمير 60 هدفا فى اليوم الخامس لعملية سيناء 2018

فيديو.. مقتل 12 إرهابيا وتدمير 60 هدفا فى اليوم الخامس لعملية سيناء 2018

إلغاء الرحلات من وإلى مطار لندن سيتى عقب العثور على قنبلة

إلغاء الرحلات من وإلى مطار لندن سيتى عقب العثور على قنبلة

الكويت تستقبل 2300 شركة من 70 دولة لبحث مستقبل إجندة إعمار العراق.. مصر تشارك بوفد رسمى يرأسه إبراهيم محلب.. وبغداد تتوقع 100 مليار دولار لإصلاح ما أفسده "داعش" والنزاعات الطائفية

الكويت تستقبل 2300 شركة من 70 دولة لبحث مستقبل إجندة إعمار العراق.. مصر تشارك بوفد رسمى يرأسه إبراهيم محلب.. وبغداد تتوقع 100 مليار دولار لإصلاح ما أفسده "داعش" والنزاعات الطائفية

الأهلى يطارد 4 أهداف فى موقعة المقاولون الليلة.. إحكام القبضة على صدارة الدورى.. توسيع الفارق مع المنافسين.. تقريب أقدام الشناوى من المونديال.. والاطمئنان على البدلاء

الأهلى يطارد 4 أهداف فى موقعة المقاولون الليلة.. إحكام القبضة على صدارة الدورى.. توسيع الفارق مع المنافسين.. تقريب أقدام الشناوى من المونديال.. والاطمئنان على البدلاء

المنتخب يطلب جوازات "الشناوى وطارق حامد" من الزمالك

المنتخب يطلب جوازات "الشناوى وطارق حامد" من الزمالك

وصفات طبيعية بالزيوت للعناية بشعرك مهما كان نوعه

وصفات طبيعية بالزيوت للعناية بشعرك مهما كان نوعه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة