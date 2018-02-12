صور.. إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم ميكروباص وسيارة ملاكى بمحور صفط اللبن

صور.. إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم ميكروباص وسيارة ملاكى بمحور صفط اللبنالإثنين، 12 فبراير 2018 04:23 م
حادث مرورى بمحور صفط اللبن
كتب عبد الرحمن سيد
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أصيب 5 أشخاص بسبب حادث تصادم سيارة ملاكى وميكروباص أعلى محور صفط اللبن، ونتج عن الحادث ظهور كثافات مرورية بالطريق للمتجه من الدائرى إلى ميدان الجامعة وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
تلقت غرفة عمليات مرور الجيزة، بلاغًا من غرفة النجدة بوقوع حادث مرورى أعلى محور صفط اللبن وظهور كثافات مرورية وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
سيدة مصابة بسبب الحادث
ميكروباص مهشم بسبب الحادث
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