صحة أسوان: الانتهاء من تطعيم 90% من الأطفال بالحملة القومية





أسوان – عبد الله صلاح

أعلنت مديرية الصحة بأسوان، عن أنه تم تطعيم 90% من إجمالى الأطفال المستهدفة بالحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتى بدأت أعمالها يوم الأحد الماضى وتستمر حتى الأربعاء المقبل بكافة محافظات الجمهورية.

قال الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير إدارة الطب الوقائى بمديرية الصحة بأسوان، إنه تم الانتهاء من تطعيم 217 ألفاً و547 طفلاً وطفلة على نطاق مدن ومراكز وقرى المحافظة، بواقع 90 % من إجمالى الأطفال المستهدفة خلال الحملة والبالغ عددهم 240 ألفا و122 طفلاً، وهى الأرقام التى تم رصدها بحملة التطعيم خلال العام الماضى.

وأضاف مدير إدارة الطب الوقائى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم تجهيز 1200 فرقة ما بين ثابتة ومتحركة لخدمة حملة التطعيم، تعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، مشيراً إلى أن هذه الفرق متواجدة بجميع المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية والمواقع الطبية التابعة للصحة على مستوى الجمهورية.

وأشار الدكتور أبو المجد، إلى أن الفرق المتحركة تجوب المناطق ذات الكثافة العالية منها المدارس والمسافرين بمحطة القطار ومواقف الأقاليم وبعض الكنائس، لخدمة الأطفال المتواجدين فى هذه المناطق.

يذكر أن انطلقت الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، التى تنظمها وزارة الصحة فى جميع محافظات الجمهورية، يوم الأحد الماضى 11 فبراير ومن المقرر أن تستمر حتى يوم الأربعاء المقبل 14 فبراير الجارى، وتستهدف الأطفال من سن يوم وحتى 5 سنوات.