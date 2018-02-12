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صبرى عبادة: وقف عدد من أئمة الأوقاف بعد زيارتهم العراق لسفرهم دون أذن

الإثنين، 12 فبراير 2018 01:25 ص
صبرى عبادة: وقف عدد من أئمة الأوقاف بعد زيارتهم العراق لسفرهم دون أذن صبرى عباده - مستشار وزارة الأوقاف


كتب أحمد سامح
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أكد صبرى عبادة، مستشار وزارة الأوقاف، أن التحقيق الجارى مع نشأت ذارع، كبير الآئمة بوزارة الأوقاف، سبب الرئيسى سفره إلى العراق دون إذن من الوزارة، موضحاً ان "ذارع" سافر بصحبة مجموعة من آئمة الأوقاف بأوراق تثبث انه شخص تابع وزارة الاوقاف.

 

 

وأشار عبادة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج "العاشرة مساء" والمذاع على فضائية "دريم"، إلى إن زيارة الشيخ نشأت ذارع كبير أئمة الوزارة للعراق، كانت شخصية، وتم وقفه وكافة الدعاة الذين سافروا معه عن العمل؛ لأنهم يمثلون الوزارة، وكان يجب عليهم الحصول على إذن مسبق قبل السفر، مضيفاً أن أي شخص ينوي السفر للخارج يجب عليه الحصول على موافقة من جهة عمله.

وشدد  مستشار وزارة الأوقاف، على أن الأمن القومي خط أحمر، وهناك برتوكولات معينة لمشاركة الأئمة في المؤتمرات الخارجية أو الداخلية، متابعاً: "الدعاة الذين زاروا العراق ضربوا بقوانين الوزارة عرض الحائط؛ بسبب سفرهم بدون إذن"، موضحا أنه لا خلاف في التقريب بين المذاهب، لكن حسب لوائح معينة.

 


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صبرى عباده

مستشار وزارة الأوقاف

العراق

ائمة



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