شركة القاهرة للصرف تغطى 3 بالوعات صرف صحى بشبرا الخيمة

استجابة سريعة لليوم السابع..
شركة القاهرة للصرف تغطى 3 بالوعات صرف صحى بشبرا الخيمةالإثنين، 12 فبراير 2018 02:00 ص
بلوعات الصرف الصحى
القليوبية نيفين طه
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فى استجابة سريعة لما نشره "اليوم السابع" بعنوان "اضبط مخالفة.. بالوعات الصرف الصحى المكشوفة بشبرا الخيمة مصائد للموت" على الفور فحص مسئولو شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى، الشكوى بعزبة البكرى مساكن اسكو والتى تقع ضمن المناطق المخدومة بواسطة شركة القاهرة.
بلوعات الصرف الصحفى بعد تركيبها
وتم توجيه المتابعة الميدانية، والإدارة المختصة للمنطقة، وتبين سرقة 3 أغطية للبالوعات، ويوضع حولها إطارات سيارات، وتم استبدالها وتركيب الأغطية.
شركة الصرف الصحى تستجيب لشكوى اليوم السابع
عمال شركة الصرف الصحفى تعمل على تغيير البلوعات
وناشدت الشركة المواطنين بضرورة الأخطا،ر على الخط الساخن175 للحفاظ على أرواح المواطنين وتقدمت الشركة الشكر لـ" اليوم السابع" على جهودها فى توصيل شكاوى المواطنين.
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