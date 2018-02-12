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سقوط 4 متهمين بحوزتهم حشيش وأقراص مخدرة بقصد الاتجار فى الإسماعيلية

الإثنين، 12 فبراير 2018 10:50 م
سقوط 4 متهمين بحوزتهم حشيش وأقراص مخدرة بقصد الاتجار فى الإسماعيلية حبس


الإسماعيلية - صبرى غانم
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على4 متهمين بحوزتهم كميات من الحشيش الأقراص المخدرة بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كل من المتهم "محمد.أ.م"24 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز فايد وبحوزته 90 قرص مخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "سامح.ت.ت"39 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية وبحوزته 70 قرص مخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "محمود.ر.ع"29 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز الاسماعيلية وبحوزته 3 قطع من مخدر الحشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "محمود .م.ع"27 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم اول الاسماعيلية وبحوزته 17 قطعة من مخدر الحشيش وزنت حوالى 500جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد.

 تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.


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