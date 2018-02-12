سقوط أمطار خفيفة على سواحل شمال سيناء





شمال سيناء - محمد حسين

شهدت سواحل شمال سيناء الليلة سقوط أمطار خفيفة.

وقال مصدر بغرفة عمليات محافظة شمال سيناء، إن الأمطار بدأت فى الهطول وتم رفع درجة الاستعداد بكافة المرافق والتنبيه على مجالس المدن اتخاذ اللازم لسحب التجمعات المائية فى الشوارع، ورفع درجة الاستعداد فى المستشفيات.