سفيرة إسرائيل بفرنسا تقاطع مهرجان السينما الإسرائيلية.. تعرف على السبب





كتب: أحمد علوى

قالت قناة فرانس 24 الفرنسية، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية أعلنت أن سفيرة إسرائيل فى فرنسا لن تشارك فى افتتاح مهرجان السينما الإسرائيلية فى باريس، بسبب عرض فيلم "فوكستروت" المثير للجدل، والتى تراه مهين للجيش الإسرائيلى.

كما أكدت السفارة فى بيان أنها "اقترحت على إدارة المهرجان اختيار فيلم لا يثير جدلا فى الأمسية الافتتاحية لكن وبعد رفضها، قررت الوزارة عدم حضور السفيرة للمهرجان".

وحاز فيلم "فوكستروت" للمخرج الإسرائيلى صاموئيل معاذ الجائزة الكبرى للجنة التحكيم فى الدورة الرابعة والسبعين من مهرجان البندقية السينمائى.

وكانت وزيرة الثقافة الإسرائيلية ميرى ريجيف، اعتبرت أن الفيلم يظهر جنود الجيش الإسرائيلى "على أنهم قتلة ويشوه سمعتهم".

وكانت وزيرة الثقافة الإسرائيلية قد رحبت بعدم ترشيح فيلم "فوكستروت" ضمن قائمة جائزة "الأوسكار"، مؤكدة أن القرار "أنقذنا من خيبة أمل مريرة وحال دون نشر صورة غير حقيقية عن الجيش الإسرائيلى على المستوى العالمى".

وأوضح بيان وزارة الخارجية أن "سفارة إسرائيل فى فرنسا فخورة بدعمها لمهرجان السينما الإسرائيلية فى باريس منذ إطلاقه قبل 18 عاما، وليس من عادتها التدخل فى اختيار الأفلام التى تعرض خلال المهرجان".

ومن المقرر أن تقام الدورة الـ18 من مهرجان السينما الإسرائيلية بين 13 و20 مارس فى باريس.