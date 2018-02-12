سفارة مصر بالخرطوم تدعو المصريين بالسودان للمشاركة فى انتخابات الرئاسة





الخرطوم ( أ ش أ )

دعت سفارة مصر لدى الخرطوم، أبناء الجالية المصرية المتواجدين بالسودان، لممارسة حقهم الدستورى والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة والتى يجرى التصويت فيها بالخارج أيام 16و17و18 من مارس المقبل .

وقال سفير مصر لدى السودان، أسامة شلتوت - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم - إن السفارة أكملت استعدادها لإجراء الانتخابات، وتم نشر إعلانات بموعدها ومكان انعقادها وشروط إدلاء الناخب بصوته، فى السفارة والقنصلية المصرية فى مختلف مناطق تواجد وعمل المصريين سواء فى مدينة الخرطوم العاصمة أوغيرها من الولايات السودانية، لإعلامهم بكافة ما يتعلق بالعملية الانتخابية، وحثهم على المشاركة فيها.

وأضاف أنه يجرى العمل على تنظيم لقاءات مع أبناء الجالية المصرية فى السودان من الرجال والسيدات، لتشجيعهم على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات، وتوضيح أهمية إدلائهم بأصواتهم وكيفية ذلك، وتذليل كافة العقبات أمامهم، وذلك فى إطار قرارى الهيئة الوطنية للانتخابات رقمى 1 و18 لسنة 2018، بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية، وبشأن قواعد وإجراءات تصويت المواطنين المصريين المتواجدين خارج مصر.

وأوضح شلتوت، أنه تم تخصيص لجنة انتخابية واحدة للمصريين المتواجدين بالسودان وسوف تنعقد بمقر السفارة بمدينة الخرطوم بشارع الجامعة جنوب قاعة الصداقة بالمقرن .

وأضاف أن عملية التصويت سوف تبدأ فى تمام الساعة التاسعة صباح يوم الجمعة الموافق 16 مارس المقبل ولمدة ثلاثة أيام حتى يوم الأحد الموافق 18 مارس، منوها بأن اللجنة الانتخابية سوف تفتح أبوابها من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء فى الأيام الثلاثة المخصصة للانتخابات .