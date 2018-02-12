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الإثنين، 12 فبراير 2018 05:51 م
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ربة منزل تشعل النار فى نفسها لإصابتها بمرض نفسى بالمنيا

الإثنين، 12 فبراير 2018 05:08 م
ربة منزل تشعل النار فى نفسها لإصابتها بمرض نفسى بالمنيا اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا


المنيا- حسن عبد الغفار
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أقدمت ربة منزل على إشعال النيران بجسدها بسبب إصابتها بمرض نفسى، حيث استقبلتها مستشفى المنيا العام جثة هامدة.
 
وتلقى مأمور مركز شرطة المنيا، بتلقيه بلاغًا من المستشفى العام، بوصول "صباح. م" 35 عامًا، ربة منزل، وتُقيم فى قرية تونة الجبل، التابعة لمركز ملوى "جثة هامدة"، متأثرة بإصابتها بحروق.
 
وبسؤال شقيقها "حسن" 33 عامًا، حاصل على دبلوم، قرر بأن شقيقته أقدمت على الانتحار بإشعال النيران فى نفسها؛ لإصابتها بمرض نفسى.

 


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