رئيس جهاز 6 أكتوبر: قطع المياه عن مشروع الخمايل 8 ساعات لأعمال الإصلاحات اليوم





كتب أحمد حسن

صرح المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه سيتم قطع المياه عن مشروع الخمايل بالمدينة، ابتداءً من الساعة 8 مساء اليوم وحتى الساعة 4 فجر الغد، نظر لعمل بعض الإصلاحات بمرفق المياه.

وأوضح المهندس عصام بدوى، أنه يتم تلقى شكاوى مياه الشرب والصرف الصحى، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100).​