رئيس جهاز 6 أكتوبر: قطع المياه عن مشروع الخمايل 8 ساعات لأعمال الإصلاحات اليوم

رئيس جهاز 6 أكتوبر: قطع المياه عن مشروع الخمايل 8 ساعات لأعمال الإصلاحات اليومالإثنين، 12 فبراير 2018 03:38 م
مياه شرب - أرشيفية
كتب أحمد حسن
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صرح المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه سيتم قطع المياه عن مشروع الخمايل بالمدينة، ابتداءً من الساعة 8 مساء اليوم وحتى الساعة 4 فجر الغد، نظر لعمل بعض الإصلاحات بمرفق المياه.
وأوضح المهندس عصام بدوى، أنه يتم تلقى شكاوى مياه الشرب والصرف الصحى، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100).
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