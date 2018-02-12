رئيس الحزب الحاكم فى جنوب أفريقيا: تحديد مصير زوما اليوم





رويترز

قال الرئيس الجديد لحزب المؤتمر الوطنى الأفريقى الحاكم فى جنوب أفريقيا إن الحزب سيقرر مصير الرئيس جاكوب زوما فى اجتماع خاص، اليوم الاثنين، فيما قد تكون أقوى محاولة للإطاحة بزعيم شابت صورته مزاعم فساد، وفى ديسمبر حل نائب الرئيس سيريل رامافوسا محل زوما فى زعامة الحزب الحاكم.

واجتماع اللجنة التنفيذية الوطنية للحزب، التى تملك سلطة مطالبة زوما بالتنحي، يثير احتمالات مواجهة حاسمة بين حلفاء زوما (75 عاما) وأنصار رامافوسا الذين يريدونه أن يتولى رئاسة البلاد.

وتصريحات رامافوسا (65 عاما) أقوى إشارة لتسلم السلطة رغم أنه لم يذكر زوما بالاسم. وتنتهى ولاية زوما الرئاسية رسميا فى منتصف 2019.

وقال رامافوسا لتجمع فى كيب تاون أمس الأحد "ستجتمع اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب المؤتمر الوطنى الأفريقى غدا لبحث هذه المسألة ولأن شعبنا يريد نهاية لهذا الأمر فإن اللجنة ستفعل ذلك بالتحديد"، كان رامافوسا قال يوم الأربعاء إنه يجرى مع زوما محادثات مباشرة بشأن نقل السلطة.

ولم يعلن زوما ما إذا كان سيتخلى عن منصبه طواعية. ولم يتسن الوصول إلى متحدث باسمه للتعليق.