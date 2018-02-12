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رئيسة بورصة "ناسداك" الأمريكية تحذر من تداول "بيتكوين"

الإثنين، 12 فبراير 2018 08:00 م
رئيسة بورصة "ناسداك" الأمريكية تحذر من تداول "بيتكوين" البتكوين - العملة الافتراضية


رسالة دبى - ياسمين سمرة
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حذرت أدينا فريدمان رئيسة بورصة ناسداك الأمريكية من الاستمرار فى حالة اللامبالاة والمراقبة عن بعد فيما يتعلق بتداول العملات الافتراضية، مشيرةً إلى أن هذه العملات لا تخضع لأى قانون أو منطق طبيعى فى ارتفاعها أو تراجع أسعارها.

وأكدت فريدمان خلال جلسة رئيسية ضمن أعمال الدورة السادسة من القمة العالمية للحكومات بعنوان "كیف تدير سوقاً مالیاً قیمته 7.45 ترلیون دولار؟"، أن العرض والطلب اللذان يحددان سعر البيتكوين، لا يمكن المراهنة عليهما.

وتابعت: الموقف العام فى الأسواق الأمريكية لا يزال حذرًا تجاه البيتكوين، مشيرة إلى احتمال أن تأخذ هذه الأسواق موقفًا معارضًا، وأن تبدأ بالضغط على المشرعين لتشديد الرقابة على تداول العملات الافتراضية كما حدث فى الصين والكثير من دول أوروبا.

وأضافت أن دولة الإمارات العربية المتحدة نجحت فى تطوير منظومة تشريعية وقانونية لحماية الأسواق من التقلبات، وأشارت إلى أن القيادة الإماراتية تمكنت من الموازنة بين تنظيم التداول والحد منه.

وأشارت فريدمان إلى أن سياسة الإدراج المزدوج للشركات العاملة فى الخليج العربى بشكل عام، ليس لها تأثير سلبى، خاصةً إذا كان فى المنطقة الزمنية ذاتها.

وأكدت رئيسة ناسداك، أن التقلبات الحالية فى أسعار السوق العالمية وخاصةً المؤشرات الإيجابية، منها جاءت كثمرة للبيئة الضريبية السليمة ومعدلات النمو المحفزة وتراجع البطالة وظهور بوادر مشاريع الكبرى في الاقتصادات القوية.

وشددت فريدمان على ضرورة استفادة الحكومات من هذا التعافى من خلال تعديل الرواتب وفتح باب التوظيف مع مراعاة مراقبة معدلات التضخم، إلى جانب مراقبة خروج السيولة من الأسواق أو انتقالها من سوق إلى آخر كونه يؤدى إلى إضعاف النمو على المدى البعيد.

وطالبت فريدمان بتكييف الأسواق للتناغم مع معدلات النمو المتوقعة من خلال تطوير أجهزة تشريعية ورقابية صلبة لمتابعة مسار الأسواق وضمان حرية تدفق الرساميل والتداول، وشددت على أهمية الإصلاحات في السياسات المالية والضريبية وتعزيز قدرة صناع القرار على التنبؤ بمتغيرات السوق.


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