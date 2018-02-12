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رئيسا كرواتيا وصربيا يقران بصعوبة العلاقات بين بلديهما

الإثنين، 12 فبراير 2018 07:33 م
رئيسا كرواتيا وصربيا يقران بصعوبة العلاقات بين بلديهما رئيس صربيا


زغرب (أ ف ب)
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أقر رئيسا كرواتيا وصربيا الاثنين، بصعوبة العلاقات بين بلديهما، وذلك بعد اكثر من عشرين عاما من انتهاء الحرب.

وقالت رئيسة كرواتيا كوليندا جرابار كيتاروفيتش بعد استقبالها نظيرها الصربى فى زغرب "يا للآسف، التاريخ لا يزال يرخى بثقله على العلاقات بين صربيا وكرواتيا، ما يحول دون وصف العلاقات بين الدولتين بأنها ودية".

ووافقها إسكندر فوسيتش قائلا إن "صربيا وكرواتيا تحتاجان إلى إقامة علاقات أفضل مستقبلا".

وأسفرت الحرب (1991-1995) بين الكرواتيين والصرب عن نحو 20 ألف قتيل، وأعقبت إعلان استقلال كرواتيا الذى شكل الفصل الأول من تفكك يوجوسلافيا السابقة.

وبعد تحسن، توترت العلاقات بين البلدين فى الأشهر الأخيرة مع تحميل كل طرف الآخر مسئولية الآخر جرائم الحرب.

 


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