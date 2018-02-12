دعوى قضائية تطالب بعزل رئيس البنك الزراعى المصرى

كتب أحمد عبد الهادى

أقامت رضا بركاوى المحامية وكيلا عن محمد عبد الكافى ونيكسون عزت واحمد ابراهيم حموده ببنك الزراعى المصرى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالبو فيها بإلغاء قرار تعيين رئيس البنك ورئيس قطاع الجيزة ، وعزل كل منهما وغل يدهما عن التصرف فى المال العام .

ذكرت الدعوى التى حملت رقم 24197 لسنة 72 قضائية، واختصمت كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الزراعة والمالية، أن رئيس البنك قام بتعيين من سبق اتهامهم فى مخالفات مالية ، بالمخالفة للقانون الذى بحظر تعيين من سبق اتهامهم ، بالاضافة إلى تعبيين أشخاص من غير كفاءات وهو ما يدل على أستغلال سلطته الوظيفية .

وتابعت الدعوى أن المركز المالى للبنك يزداد سوءا بسبب الإدارة التى تتخذ قرارات مخالفة للقانون .