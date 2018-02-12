video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 فبراير 2018 05:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

دعوى قضائية تطالب بعزل رئيس البنك الزراعى المصرى

الإثنين، 12 فبراير 2018 09:00 م
دعوى قضائية تطالب بعزل رئيس البنك الزراعى المصرى مجلس الدولة


كتب أحمد عبد الهادى
إضافة تعليق

أقامت رضا بركاوى المحامية وكيلا عن محمد عبد الكافى ونيكسون عزت واحمد ابراهيم حموده ببنك الزراعى المصرى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالبو فيها بإلغاء قرار تعيين رئيس البنك ورئيس قطاع الجيزة ، وعزل كل منهما وغل يدهما عن التصرف فى المال العام .

ذكرت الدعوى التى حملت رقم 24197  لسنة 72 قضائية، واختصمت كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الزراعة والمالية، أن رئيس البنك قام بتعيين من سبق اتهامهم فى مخالفات مالية ، بالمخالفة للقانون الذى بحظر تعيين من سبق اتهامهم ، بالاضافة إلى تعبيين أشخاص من غير كفاءات وهو ما يدل على أستغلال سلطته الوظيفية .

وتابعت الدعوى أن المركز المالى للبنك يزداد سوءا بسبب الإدارة التى تتخذ قرارات مخالفة للقانون .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السجن 10 سنوات لموظف سابق بمجلس الدولة بتهمة التزوير

رئيس تشريع مجلس الدولة: انتهينا من مراجعة 79 قانونًا حتى اليوم

ننشر ملاحظات مجلس الدولة على قانون البحوث الطبية والإكلينيكية

تشريع مجلس الدولة ينتهى من مراجعة مشروع قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية

مبدأ قضائى جديد.. دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة: عدم قيد التلميذ بالصف الأول الابتدائى بالمدارس الرسمية إلا بعد "كى جى".. والمحكمة: التحاقه برياض الأطفال يحقق أهداف قانون الطفل ويهيئه لاستيعاب اللغة الأجنبية

مجلس الدولة

البنك الزراعي

الحوادث

الفضاء الادارى



لا تفوتك
فيديو.. المتحدث باسم الخارجية:تيلرسون أكد حرص أمريكا على صرف المساعدات العسكرية كاملة

فيديو.. المتحدث باسم الخارجية:تيلرسون أكد حرص أمريكا على صرف المساعدات العسكرية كاملة

محامى سامى عنان: ما جاء على لسان هشام جنينة لا يمت للواقع بصلة

محامى سامى عنان: ما جاء على لسان هشام جنينة لا يمت للواقع بصلة

صور وفيديو.. "مستقبل وطن" يعلن تجديد بيعته للسيسي لفترة رئاسية ثانية.. مؤتمر صحفى للحزب يؤكد دعمه للعملية العسكرية فى سيناء ضد الإرهاب.. والنائب هشام عبد الواحد: نقف داعمين لتوجهات الرئيس

صور وفيديو.. "مستقبل وطن" يعلن تجديد بيعته للسيسي لفترة رئاسية ثانية.. مؤتمر صحفى للحزب يؤكد دعمه للعملية العسكرية فى سيناء ضد الإرهاب.. والنائب هشام عبد الواحد: نقف داعمين لتوجهات الرئيس

محمد صلاح يمتلك أفضل معدل تهديفى بالبريميرليج.. والرابع فى أوروبا

محمد صلاح يمتلك أفضل معدل تهديفى بالبريميرليج.. والرابع فى أوروبا

سامسونج تطلق تحديثا جديدا لهاتفى جالاكسى S8 و S8 بلس

سامسونج تطلق تحديثا جديدا لهاتفى جالاكسى S8 و S8 بلس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة