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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 12-2-2018 بمحافظات مصر

الإثنين، 12 فبراير 2018 12:00 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 12-2-2018 بمحافظات مصر درجات الحرارة - أرشيفية


كتب – محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة دافئ على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة .
 
والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد مثيرة للرمال والأتربة وعلى خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية .
 
وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وسلاسل جبال الأحمر وسيناء وشمال الصعيد تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق .
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية . 
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: 

 
الصغرى العظمى 
القاهرة 14 20
وسط الدلتا 13 20
الإسكندرية 14 18
بلطيم 13 18
مطروح 13 20
السلوم 10 19
سيوة 14 17
بورسعيد 14 17
دمياط 14 17 
العريش 13 22
رفح 13 22
الإسماعيلية 14 20
السويس 16 21 
رأس سدر 16 23 
نخل 11 21
نويبع 16 20
طابا 16 22
كاترين 10 25
الطور 14 25
شرم الشيخ 18 27
الغردقة 19 28
مرسى علم 18 29
الفيوم 14 22
بنى سويف 14 22
المنيا 11 23
أسيوط 12 29
سوهاج 13 27
قنا 14 30
الأقصر 14 30
أسوان 18 33 
أبوسمبل 18 32
الوادى الجديد 13 29
شلاتين 21 29
ابو رماد 20 28
راس حدربة 21 27
حلايب 23 27
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

 

الصغرى العظمى 
مكة المكرمة 24 40
المدينة 19 34
الرياض 18 32
المنامة 18 25
أبوظبى 17 27
الدوحة 21 28
الكويت 14 26
دمشق 09 17
بيروت 14 18
عمان 09 17
القدس 09 15
غزة 14 19
بغداد 15 25 
مسقط 20 25
صنعاء 06 27
الخرطوم 24 42
طرابلس 09 15
تونس 08 17
الجزائر 07 15
الرباط 07 17
نواكشوط 15 28
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم: 

 
الصغرى العظمى 
أنقرة 01 10 
اسطنبول 04 07
اسلام اباد 08 17
نيودلهى 10 21
جاكرتا 24 29
بكين -07 05
كوالامبور 21 33
طوكيو 00 09
أثينا 06 14
روما 05 17
باريس -02 05
مدريد -03 09
برلين -02 04
لندن 02 06
مونتريال -16 -04
موسكو -14 -06 
نيويورك -02 07
واشنطن -01 08
 
 

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