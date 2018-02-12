حملة نظافة للقضاء على الباعوض والزواحف بالخانكة

القليوبية - أحمد عبد الهادي بكير

رشت الأجهزة التنفيذية لمركز ومدينة الخانكة برئاسة مجدى نجاح رئيس المدينة، اليوم الاثنين، مصرف القلج العمومى للقضاء على الباعوض والزواحف والناموس .

وشارك بالحملة طلال ربيع نائب رئيس المدينة الذى أكد أنه تم عمل حملة نظافة بطريق 23 يوليو أمام السكة الحديد ومستشفى الصدر، وأمام السكة الحديد وطريق سجن المرج حتى المصرف والطريق العام طريق القلج / عرب العيايدة.