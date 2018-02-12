حفل توقيع كتاب "بطرس بطرس غالى قصة مصرية" بمكتبة الإسكندرية.. اليوم





الإسكندرية جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية اليوم الاثنين حفل توقيع النسخة العربية من كتاب "بطرس بطرس غالى قصة مصرية"، بحضور الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والذى كتب مقدمة الكتاب، وليا غالى، وألان ديجاميه السفير الفرنسى بمصر سابقاً ومؤلف الكتاب، وعدد من الشخصيات البارزة.

يتناول الكتاب قصة بطرس بطرس غالى، قصة مصرية لرجل عاش أغلب حياته خارج وطنه، ما بين أوروبا وأمريكا، وجاب العالم مدرسًا ودبلوماسيًّا ورئيسًا لمنظمات دولية، رجل متعطش للقاءات والمناظرات، كان دبلوماسى مصرى والأمين العام السادس للأمم المتحدة للأعوام 1992 - 1996م. أكاديمى ونائب وزارة الخارجية المصرية السابق، بطرس غالى أشرف على الأمم المتحدة فى وقت تناولت فيه العديد من الأزمات العالمية، بما فى ذلك تفكك يوغوسلافيا والإبادة الجماعية فى رواندا. ثم كان أول أمين عام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية فى الفترة من 16 نوفمبر 1997 إلى 31 ديسمبر 2002.=

كان بطرس بطرس غالى أمينا على الإرث والقدر العربى، وقد اعتنق مذهب القومية العربية على غرار مسيحى لبنان فى بداية القرن العشرين وتحمس لفكرة الوحدة والأمة العربية رافضا تماما أن يظل العرب تحت نير الاستعباد فحارب بضراوة من اجل حركات الاستقلال ومن أجل الفلسطينيين.