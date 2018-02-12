حديقة الحيوان تحتفى بمواليد جديدة.. ولجنة بيطرية لمتابعة الحالة الصحية للصغار





كتب عز النوبى

احتفلت حديقة الحيوان بالجيزة التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بولادات جديدة لحيوانات الغزال المصرى ، والايلاند ، فيما دعت إدارة الحديقة جميع عشاقها للاستمتاع بمشاهدة الولادات الجديدة، على مدار أيام الأسبوع.

وقال الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن فريقا بيطريا يقوم بأعمال الرعاية للمواليد الجدد ضمن خطة رعاية الحياة البرية بالحديقة وفقا للإشتراطات الصحية.مشيرا إلى أن ذلك يأتى ضمن خطة الإكثار التى تقوم بها الحديقة لعدد من الحيوانات البرية.

وكلف رجائى، فريق بيطرى برئاسة الدكتور مها صابر مدير حديقة حيوان الجيزة، بمتابعة الولادت الحديثة من خلال الرعاية الصحية الجيدة، ومتابعة الكلافين على مدار اليوم بتقدم الوجبات الغذائية اللازمة، فيما أعربت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والاسماك عن سعادتها باستقبال الحديقة للولادات جديدة.

وأكدت محرز فى تصريحات صحفية الإثنين، أن عمليات النهوض بالحياة البرية فى حديقة الحيوان بالجيزة، هو دليل التحديث الذى تقوم به إدارة الحديقة بعد سنوات عانت خلالها الحديقة من التحديث المطلوب لتقديم الخدمات المطلوبة لزوار الحديقة أو تطوير أنظمة الرعاية البيطرية والصحية للحيوانات بها.

وأضافت محرز إنه تم الانتهاء من تنفيذ خطة تطوير مركز إكثار الحيوانات والطيور البرية المهددة بالانقراض، وذلك لحماية 15 طائر وحيوان من الأصناف النادرة دوليا، والقليلة التواجد في حدائق الحيوان والمحظورة والاتجار فيها بين مختلف دول العالم ومنها البرازيل والارجنتين.

وأوضحت نائب وزير الزراعة، إن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تقوم حاليا بعمل حصر للحيوانات التي يجري حاليا إكثارها بمعرفة مركز الاكثار التابع للحديقة مثل، الحمار الوحشى والزرافة والضبغ المخطط وثعلب الفنك والسلحفاة المصرية، تمهيدا للتوسع في برامج الإكثار لمختلف أنواع وسلالات الطيور والحيوانات البرية النادرة.

وكشف تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة إنه تم وضع خطة لإكثار الحيوانات البرية ذات القيمة عالية والمهددة بالإنقراض مثل أبوحراب والايل الاوربي وابوعق، موضحا أنه سيتم عمل "عائلات" جديدة للولدات التي يتم إنتاجها من هذه الحيوانات، لزيادة معدلات الاكثار ، وتستهدف الخطة إستكمال عمليات الإكثار لهذه الانواع يتيح الفرصة للحديقة لتنفيذ برنامج للتبادل مع الحدائق العالمية او الحدائق المحلية الخاصة المرخصة.

وتابع الدكتور محمد رجائى رئيس الادارة المركزية لحدائق الحيوان، أنه سيتم تنفيذ برامج مشتركة للتعاون في مجالات تبادل الأنواع من الحيوانات البرية، مع حدائق البرازيل والارجنتين، مشيرا إلى أهمية الرعاية البيطرية والصحية للحيوانات البرية بالحديقة،من ناحية المبيتات والتغذية والعمل على اكثار الحيوانات ذات القيمة مثل ابوعق والايل الاوروبى وابو حراب وفرس النهر وطيور البجع والبشاروش والنعام الافريقي والغزال المصري المهدد بالانقراض، ويوجد منه 14 غزال فقط بحديقة حيوان الجيزة.



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