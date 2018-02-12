حبس بائع متجول متهم بخطف طفل 4 أيام علي ذمة التحقيقات بأسيوط





أسيوط ـ محمود عجمي

قررت نيابة الغنايم بمحافظة أسيوط، حبس بائع متجول 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامه بخطف طفل واصطحابه إلي منزله لتبنيه وتربيته.

كان اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة الغنايم، يفيد ورود بلاغ من أهالي قرية العزايزة ـ دائرة المركز بضبطهم بائع متجول يستقل عربة كارو حال اصطحابه طفلا من أبناء القرية على عربته إلى خارج القرية .

وبالانتقال والفحص، وتم التقابل مع المبلغ " ع. ع. ش" 41 عاما، موظف مقيم بذات الناحية، قرر أنه حال تواجده بجوار حضانة الجمعية الشرعية بذات الناحية تلاحظ له اصطحاب بائع متجول لطفل ومحاولة الأخير الفرار حال سؤاله عن سبب اصطحابه الطفل معه وتمكن الأهالي من ضبطه.

وتبين أن الطفل يدعى" ع. ح. ع" يبلغ من العمر3 سنوات ومقيم بذات الناحية، وأن المتهم يدعى"م. م. م" بائع متجول ومقيم الغنايم شرق ـ دائرة المركز وبمواجهة المتهم، أقر بمحاولته اصطحاب الطفل إلى منزله لتبنيه وتربيته، لعدم إنجابه طفلا ذكر ولم يرزق سوى بالإناث .

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.