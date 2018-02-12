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حالة الطقس اليوم الاثنين 12-2-2018 فى مصر والدول العربية

الإثنين، 12 فبراير 2018 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الاثنين 12-2-2018 فى مصر والدول العربية أحوال الطقس فى القاهرة - أرشيفية


كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم الاثنين، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة دافئ على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة.
 

حالة الطقس اليوم فى مصر 

 
كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن تكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد مثيرة للرمال والأتربة وعلى خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
 
وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وسلاسل جبال الأحمر وسيناء وشمال الصعيد تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق .
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. 
 

الطقس فى الأردن 

 

نهارًا: 

تنخفض درجات الحرارة بصورة ملموسة وواضحة، لتقترب من مُعدلاتها المعتادة فى مثل هذا الوقت من العام.
وتسود تدريجياً أجواء باردة نسبياً مقارنة مع الأيام الماضية، مع ظهور كميات كبيرة من السحب على ارتفاعات مُختلفة.
وتتهيأ الفرصة من جديد لهطول زخات متفرقة من المطر بمشيئة الله بالأخص فى شمال المملكة مع ساعات العصر.
وتكون الرياح شمالية غربية، معتدلة السرعة، مثيرة للغبار والأتربة فى البادية والطرق الصحراوية.
 

فى خليج العقبة: 

- الرياح: شمالية معتدلة السرعة.
- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم).
- درجة حرارة سطح مياه البحر: 21 درجة مئوية.
 

ليلًا: 

تنخفض درجات الحرارة بشكل إضافى وتسود أجواء غائمة بسُحب على ارتفاعات مختلفة.
وتهطل الأمطار فى عموم المناطق بما فيها مناطق الأغوار وخليج العقبة.
وتكون الرياح متقلبة الاتجاهات وخفيفة السرعة.
 

الطقس فى فلسطين 

 
يطرأ إنخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غالباً غائم، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وخلال ساعات النهار تسقط أمطار مصحوب بالرعد وخاصة فى شمال البلاد، وخلال ساعات المساء والليل يمتد تساقط الأمطار التى تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية احيانا لكافة المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة غلى نشطة السرعة.

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