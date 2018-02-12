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جولة ميدانية لمحافظ دمياط لمتابعة أعمال النظافة ورصف الطرق بشطا

الإثنين، 12 فبراير 2018 06:51 م
جولة ميدانية لمحافظ دمياط لمتابعة أعمال النظافة ورصف الطرق بشطا الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط


دمياط معتز الشربينى
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قام اليوم الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، بجولة ميدانية مفاجئة بشطا، وذلك لتفقد ومتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال النظافة العامة ورفع القمامة والمخلفات من الشوارع ومتابعة أعمال رصف الطرق.

وقد بدأ المحافظ جولته سيرا على الأقدام بمنطقة مساكن شطا (2)، وأعطى تعليمات مشددة بضرورة تلافى كافة الملاحظات وسرعة الانتهاء من استكمال أعمال الصرف الصحى، ورفع كافة المخلفات والإشغالات.

كما تضمنت جولة المحافظ تفقد ومتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال بناء المرحلة الثالثة من الإسكان الاجتماعى، والتى تشمل خمسة عمارات بواقع (100) وحدة سكنية والجارى الانتهاء منها نهاية العام الحالى، وصرح المحافظ أن منطقة الـ(17) فدان، والتى كان بها مقلب القمامة القديم تم رفع القمامة منها وسيتم بناء (58) عمارة إسكان اجتماعى لتوفير (1160) وحدة سكنية.

وخلال الجولة التقى المحافظ بعدد من المواطنيين والأهالى، واستمع إلى مطالبهم وشكاواهم، وأمر بسرعة حلها والعمل على تلبيتها فى إطار اللوائح والقوانيين والحفاظ على المصلحة العامة.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد واللواء هشام كمال رئيس مركز ومدينة دمياط و م.ضياء عوض مدير عام مديرية الطرق.


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