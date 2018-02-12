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جهاز تنمية المشروعات الصغيرة يوقع عقدا مع البنك الزراعى

الإثنين، 12 فبراير 2018 05:00 ص
جهاز تنمية المشروعات الصغيرة يوقع عقدا مع البنك الزراعى نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة


كتب – إسلام سعيد
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يوقع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، اليوم الاثنين، بروتوكول تعاون مع البنك الزراعى المصرى، بهدف توسيع قاعدة التمويل التى يقدمها الجهاز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ووقع الجهاز فى وقت سابق عقدًا مع البنك بقيمة 250 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة الجديدة والزراعية والحيوانية القائمة فضلا عن مشروعات نظم الرى بما فى ذلك شراء الآلات الجديدة والمستعملة والتجهيزات المرتبطة بهذه المشروعات اللازمة للمشروعات العاملة فى القطاع الزراعى وتنمية الثروة الحيوانية والمشروعات المرتبطة بتطبيق نظم الرى المعتمدة من الدولة.


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جهاز المشروعات الصغيرة

البنك الزراعى

اخبار الاقتصاد

نيفين جامع



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