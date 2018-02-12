جمعية رجال أعمال اسكندريه تزور قناه السويس الجديدة.. وتؤكد: فرص المحور واعده

جمعية رجال أعمال اسكندريه تزور قناه السويس الجديدة.. وتؤكد: فرص المحور واعدهالإثنين، 12 فبراير 2018 02:15 ص
جانب من الزيارة
الإسكندرية- هناء أبو العز
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نظمت لجان الاستثمار والتمويل، والنقل واللوجستيات والإسكان، بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، زياره إلى مشروع قناه السويس الجديد.
وتعرف الوفد خلال الزيارة، على الأسس التي بنيت عليها فكره أنشأء المشروع، بالاضافه إلى الاطلاع على المقترح الخاص بالصناعات التي يتضمنها الإطار العام للمشروع.
وتفقد وفد رجال أعمال الاسكندريه، المشروع القومي للاستزراع السمكي على مساحة 7500فدان ويضم 4451 حوض، فيما اختتم الوفد اللقاء بزيارة ميدانية إلى قناه السويس القديمة، ومشروع انفاق الإسماعيليه.
شارك بالزياره، المهندس محمد عبد العزيز عرفه رئيس لجنة الاستثمار والتمويل، و عمرو مصيلحي رئيس لجنة النقل، والمهندس علي راغب رئيس لجنة الإسكان، بالاضافه الي مجموعة كبيرة من أعضاء الجمعية، فيما مثل قناة السويس اللواء خالد العزازي مستشار الفريق مهاب مميش، واللواء أحمد عبد المنصف قسم العلاقات الخارجية بهيئة قناة السويس.
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