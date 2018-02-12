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جامعة المنيا: نتواصل مع أسامة الأزهرى ومصطفى الفقى للمشاركة بالموسم الثقافى

الإثنين، 12 فبراير 2018 04:00 ص
جامعة المنيا: نتواصل مع أسامة الأزهرى ومصطفى الفقى للمشاركة بالموسم الثقافى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى


وائل ربيعى
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أكد الدكتور جمال أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة تتواصل مع الدكتور مصطفى الفقى والدكتور أسامة الأزهرى للمشاركة فى الموسم الثقافى، الذى انطلق مع بداية الفصل الدراسى الثانى بالجامعة.

وأضاف أبو المجد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الجامعة ستنظم عدة لقاءات لضيوف من أكاديمية ناصر العسكرية لفتح حوارات مع الطلاب؛ للتناقش حول القضايا المختلفة وما يحققه ذلك من استفادة كبرى للطلاب.

 

 

 


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