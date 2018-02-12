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جامعة المنصورة تمنح محمد غنيم جائزة أعلى معدل للاستشهادات المرجعية

الإثنين، 12 فبراير 2018 08:22 م
جامعة المنصورة تمنح محمد غنيم جائزة أعلى معدل للاستشهادات المرجعية رئيس الجامعة


الدقهلية شريف الديب
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 وافق مجلس جامعة المنصورة فى اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور محمد القناوي رئيس جامعة المنصورة على منح الدكتور محمد غنيم أستاذ جراحة الكلى والمسالك البولية جائزة أعلى معدل للمرجعية والاستشهاد فى النشر الدولى بجامعة المنصورة وقدرها 40 الف جنيه.

حيث حصل الدكتور محمد غنيم رائد زراعة الكل ومؤسس مركز جرحة الكلى والمسالك البولية على أعلى معيار H- Index   طبقا لموقع Scopus  العالمى، عدد الاستشهادات Mumber of citation  طبقا لموقع Scopus  خلال آخر خمس سنوات.

كما عقد رئيس الجامعة  اجتماعا مع أعضاء اللجنة المنظمة من اتحاد الطلاب  لمناقشة الترتيبات النهائية لانعقاد ملتقى مجالس اتحاد الطلاب بالجامعات المصرية،  والذى تستضيفه جامعة المنصورة غدا الثلاثاء بمشاركة مجالس اتحاد طلاب الجامعة الحكومية والخاصة ، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى.

و يهدف الملتقى الى مناقشة وتبادل الآراء بين الاتحادات الطلابية ، فى  العديد من الموضوعات التى تهم الطلاب بالجامعات المصرية ، ومنها  تطوير الأنشطة الطلابية ، التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، مناقشة أهمية المشروعات القومية.

تعقد فعاليات الملتقى على هيئة جلسات نقاشية مكونة من ثلاث جلسات، و الجلسة الأولى سبل تفعيل الأنشطة الطلابية ، الجلسة الثانية محاور تنمية الاقتصاد المصرى ، الجلسة الختامية الشباب وبناء الدولة

 


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