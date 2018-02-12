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جامعة القاهرة تستضيف الفرقة الشعبية للفنون الصينية لتقديم عروضها الفنية

الإثنين، 12 فبراير 2018 02:23 م
جامعة القاهرة تستضيف الفرقة الشعبية للفنون الصينية لتقديم عروضها الفنية جامعة القاهرة


وائل ربيعى
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تقدم الفرقة الشعبية الصينية، التى تزور مصر حالياً، عروضها الفنية والاستعراضية بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، غداً الثلاثاء، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وبالتعاون بين المركز الثقافى الصينى بالقاهرة ومعهد كونفوشيوس لتعليم اللغة الصينية بجامعة القاهرة.

جدير بالذكر أن الاحتفالات بعيد الربيع عند الصينين من أبرز وأهم الأعياد ويرجع تاريخها إلى حوالى ثلاثة ألاف سنة قبل الميلاد. حيث يعتقد الصينيين أن الطبيعة تعطى فى ذلك الوقت كل ما تحتاجه البشرية من بذور وثمار، وهو من أكبر الاحتفالات التى تقام فى العالم، ويحتفلون به من خلال عدد من ألوان الفنون والأكروبات الصينية.


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