جامعة القاهرة تحذر من كيانات وهمية تستخدم اسمها فى إصدار شهادات مزورة

حذرت جامعة القاهرة، الطلاب المصريين والأجانب من الكيانات الوهمية التى تُمارس النصب والكذب وتدعى أنها تصدر شهادات علمية أو تدريبية باسم جامعة القاهرة.

وأعلنت جامعة القاهرة، فى بيان لها اليوم، أنها لا يمكن أن يكون بينها وبين هذه الكيانات أى صلة من أى نوع كما أن الأختام التى تدعى هذه الكيانات نسبتها لجامعة القاهرة مزورة والتوقيعات أيضًا مزورة.

وقالت الجامعة: "من ذلك ما إدعاء الكيان الوهمى الكاذب الموجود على بعض مواقع التواصل الاجتماعى تحت مسمى "أكاديمية الصحافة والإعلام"، الذى تقوم بأعمال النصب على الطلاب وتستخدم اسم جامعة القاهرة زورًا وبهتانًا وكذبًا وتدعى أنها تمنح دبلوم مهنى فى الصحافة الحرة بنظام الساعات التدريبية المعتمدة من جامعة القاهرة وكذلك إصدار شهادة من جامعة القاهرة معتمدة بخاتم النسر وقابلة للتوثيق من وزارة الخارجية".

وحذرت جامعة القاهرة من هذه الكيانات الوهمية الكاذبة والمزورة والتى تُمارس النصب والاحتيال على الدارسين، وتؤكد أنها سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية بإبلاغ النيابة العامة كما تهيب بالأجهزة المعنية والمختصة بملاحقة هذه الكيانات وتعقبها وبتر فسادها وإفسادها حماية لسمعة مؤسساتنا التعليمية.