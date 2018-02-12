video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 12 فبراير 2018 04:54 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

جامعة القاهرة تحذر من كيانات وهمية تستخدم اسمها فى إصدار شهادات مزورة

الإثنين، 12 فبراير 2018 03:40 م
جامعة القاهرة تحذر من كيانات وهمية تستخدم اسمها فى إصدار شهادات مزورة جامعة القاهرة


وائل ربيعى
إضافة تعليق

حذرت جامعة القاهرة، الطلاب المصريين والأجانب من الكيانات الوهمية التى تُمارس النصب والكذب وتدعى أنها تصدر شهادات علمية أو تدريبية باسم جامعة القاهرة.

وأعلنت جامعة القاهرة، فى بيان لها اليوم، أنها لا يمكن أن يكون بينها وبين هذه الكيانات أى صلة من أى نوع  كما أن الأختام التى تدعى هذه الكيانات نسبتها لجامعة القاهرة مزورة والتوقيعات أيضًا مزورة.

وقالت الجامعة: "من ذلك ما إدعاء الكيان الوهمى الكاذب الموجود على بعض مواقع التواصل الاجتماعى تحت مسمى "أكاديمية الصحافة والإعلام"، الذى تقوم بأعمال النصب على الطلاب وتستخدم اسم جامعة القاهرة زورًا وبهتانًا وكذبًا وتدعى أنها تمنح دبلوم مهنى فى الصحافة الحرة بنظام الساعات التدريبية المعتمدة من جامعة القاهرة وكذلك إصدار شهادة من جامعة القاهرة معتمدة بخاتم النسر وقابلة للتوثيق من وزارة الخارجية".

وحذرت جامعة القاهرة من هذه الكيانات الوهمية الكاذبة والمزورة والتى تُمارس النصب والاحتيال على الدارسين، وتؤكد أنها سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية بإبلاغ النيابة العامة كما تهيب بالأجهزة المعنية والمختصة بملاحقة هذه الكيانات وتعقبها وبتر فسادها وإفسادها حماية لسمعة مؤسساتنا التعليمية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامعة القاهرة تستضيف الفرقة الشعبية للفنون الصينية لتقديم عروضها الفنية

جامعة القاهرة

كيانات وهمية

شهادات مزورة



لا تفوتك
فيديو.. مقتل 12 إرهابيا وتدمير 60 هدفا فى اليوم الخامس لعملية سيناء 2018

فيديو.. مقتل 12 إرهابيا وتدمير 60 هدفا فى اليوم الخامس لعملية سيناء 2018

إلغاء الرحلات من وإلى مطار لندن سيتى عقب العثور على قنبلة

إلغاء الرحلات من وإلى مطار لندن سيتى عقب العثور على قنبلة

الكويت تستقبل 2300 شركة من 70 دولة لبحث مستقبل إجندة إعمار العراق.. مصر تشارك بوفد رسمى يرأسه إبراهيم محلب.. وبغداد تتوقع 100 مليار دولار لإصلاح ما أفسده "داعش" والنزاعات الطائفية

الكويت تستقبل 2300 شركة من 70 دولة لبحث مستقبل إجندة إعمار العراق.. مصر تشارك بوفد رسمى يرأسه إبراهيم محلب.. وبغداد تتوقع 100 مليار دولار لإصلاح ما أفسده "داعش" والنزاعات الطائفية

الأهلى يطارد 4 أهداف فى موقعة المقاولون الليلة.. إحكام القبضة على صدارة الدورى.. توسيع الفارق مع المنافسين.. تقريب أقدام الشناوى من المونديال.. والاطمئنان على البدلاء

الأهلى يطارد 4 أهداف فى موقعة المقاولون الليلة.. إحكام القبضة على صدارة الدورى.. توسيع الفارق مع المنافسين.. تقريب أقدام الشناوى من المونديال.. والاطمئنان على البدلاء

المنتخب يطلب جوازات "الشناوى وطارق حامد" من الزمالك

المنتخب يطلب جوازات "الشناوى وطارق حامد" من الزمالك

وصفات طبيعية بالزيوت للعناية بشعرك مهما كان نوعه

وصفات طبيعية بالزيوت للعناية بشعرك مهما كان نوعه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة