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تفكيك خلية تكفيرية فى تونس تتواصل مع عناصر إرهابية فى سوريا والعراق

الإثنين، 12 فبراير 2018 08:14 م
تفكيك خلية تكفيرية فى تونس تتواصل مع عناصر إرهابية فى سوريا والعراق الشرطة التونسية - أرشيفية


أ ش أ
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تمكنت وحدات الحرس الوطنى بمنطقة المنيهلة، التابعة لولاية أريانة شمال تونس، من تفكيك خلية تكفيرية تتكون من 5 عناصر، وألقت القبض على 3 منهم أعمارهم تتراوح بين 27 و30 سنة.

 

ونقلت صحيفة "الصريح أون لاين" التونسية، اليوم الاثنين، عن مصدر مطلع قوله إنه بالتحقيق مع من تم إلقاء القبض عليهم ثبت تواصلهم فيما بينهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وعقدهم لقاءات سرية، وتواصلهم مع عناصر إرهابية بسوريا والعراق، وتمجيدهم للتنظيمات الإرهابية وتحريضهم على المشاركة فى القتال.
 

وأشار إلى أنه بالبحث فى الهواتف المحمولة لتلك العناصر، تم العثور على صور ومقالات وتدوينات تتعلق بالعمليات الإرهابية لتنظيم "داعش" الإرهابي، وتم التحفظ على العناصر الثلاثة؛ لتتم محاكمتهم بتهمة "الاشتباه فى الانتماء إلى تنظيم إرهابي". كما صدر أمر بملاحقة بقية العناصر.

 


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