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الإثنين، 12 فبراير 2018 07:15 ص
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بحضور حاكم دبى..

تفاصيل توقيع طيران الإمارات على صفقة إيرباص بقيمة 16 مليار دولار أمريكى

الإثنين، 12 فبراير 2018 12:45 ص
تفاصيل توقيع طيران الإمارات على صفقة إيرباص بقيمة 16 مليار دولار أمريكى طيران الإمارات توقع على صفقة طائرات إيرباص


كتب أحمد مصطفى
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أعلنت إيرباص العالمية لصناعة الطائرات فى بيان لها، أنها وقعت مساء أمس الأحد بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى وإدوارد فيليب، رئيس وزراء فرنسا، مع طيران الإمارات اتفاقية تأكيد شراء 36 طائرة A380، وتأتى هذه الاتفاقية عقب مذكرة التفاهم والتى تم توقيعها مؤخراً والتى تشمل طلبية مؤكدة لـ 20 طائرة مع إمكانية شراء 16 طائرة إضافية، وتقدر قيمة الاتفاقية حسب قائمة الأسعار المُعلنة بـ 16 مليار دولار، كما وستبدأ عمليات التسليم فى عام 2020.

 

وقد تم توقيع الاتفاقية على هامش القمة العالمية للحكومات من قبل صاحب الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذى لطيران الإمارات والمجموعة وميكائيل هواري، رئيس شركة إيرباص أفريقيا والشرق الأوسط.

 

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: "تعكس هذه الصفقة التزامنا نحو برنامج A380 ، من خلال توفير الاستقرار لخط إنتاج هذا الطراز من الطائرات ودعم عشرات الآلاف من الوظائف الأساسية فى مجال الطيران، و حظيت الإيرباص A380 على استحسان عملائنا وانعكس استخدامها إيجاباً على عملياتنا وعلامتنا التجارية. ونحن نتطلع إلى مواصلة العمل مع إيرباص لإدخال مزيد من التحسينات على الطائرة والمنتجات على متنها".

 

من جهته قال فابريس بريجيه الرئيس التنفيذى للعمليات ورئيس الطائرات التجارية فى شركة إيرباص: "أود أن أعرب عن شكرى لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذى لطيران الإمارات والمجموعة والسير تيم كلارك، رئيس شركة طيران الإمارات والسيد عادل الرضا، النائب التنفيذى لرئيس طيران الإمارات على ثقتهم المستمرة فى طائرة A380، التى نجحت فى تغيير مفهوم السفر الجوى خلال القرن الحادى والعشرين."

 

وأضاف بريجيه:"تعكس الصفقة الجديدة علاقتنا المتينة مع طيران الإمارات ودورنا فى نمو عملياتها المستمر."

 

وتعتبر طائرة A380 جزءً أساسياً من الحلول الرامية لتحقيق نمو مستدام والحد من الإزدحام الذى تشهده المطارات من خلال نقل عدد أكبر من المسافرين بعدد أقل من الرحلات. وتعتبر A380 حلاً مثالياً لاستقطاب الزيادة فى أعداد المسافرين التى تتضاعف كل 15 عاماً. ويمكن لطائرة A380 التحليق 8.200 ميل بحرى (15.200 كيلومتر) من دون توقف ويمكنها استيعاب 575 على متنها ضمن ترتيب يشمل ٤ درجات للمقصورة.

 

وتعد طائرة A380 أكبر طائرة عريضة الهيكل فى العالم وتضم طابقين وتتميز بمقاعدها العريضة وممراتها الواسعة ومساحات أسطح الأرضية. ولدى الطائرة قدرة جمع الايرادات لمشغليها وتحفيز الطلب على رحلاتها واستقطاب المسافرين الذين بإمكانهم السفر حصراً على متن أسطول طائرات A380 حول العالم من خلال حجز رحلاتهم عبر الموقع الإلكترونى iflyA380.com وعبر تطبيق الهواتف المحمولة iFlyA380 فى متجر أبل الالكترونى والذى تم اطلاقه مؤخراً.

 

 

 


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