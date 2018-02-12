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"تعليم الإسكندرية: تكرم الطالبة أشرقت نجمة مسابقة The voice kids

الإثنين، 12 فبراير 2018 10:23 م
"تعليم الإسكندرية: تكرم الطالبة أشرقت نجمة مسابقة The voice kids تكريم أشرقت


الاسكندرية جاكلين منير
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كرمت أمال عبد الظاهر، وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسكندرية، الطالبة أشرقت احمد سعد لفوزها فى مسابقة The voice kids بعد وصولها للتصفية النهائية وحصولها على المركز الثانى بعد  العراقى حمزة لبيض، وذلك بمدرسة الزهور الابتدائية بحضور شريف فتحى مدير عام إدارة غرب التعليمية وعادل مصطفى مدير المدرسة.
 
وأعربت الطالبة أشرقت عن سعادتها البالغة بالتكريم من قبل وكيل الوزارة، وأشارت إلى انها كانت تتمنى الفوز بالمركز الأول، لكنها كانت فى قمة الفرح لتواجدها بين كوكبة من النجوم والمشاهير.
 
وطالبت وكيل الوزارة، الطالبة أشرقت بضرورة الاهتمام بالجانب التعليمى مع الموهبة الغنائية وعدم الانسياق لغرور الشهرة على حساب التعليم.
 
من جانبه، أشاد ولى أمر الطالبة بتعاون إداره المدرسة مع  أشرقت خلال المسابقة، كما وجهت وكيلة الوزارة معلمى المدرسة بضروره الوقوف بجانب الطالبة وشرح ما فاتها من دروس وأن تشترك فى رحلات المدرسة بالمجان.
 
 
 
 

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