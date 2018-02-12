"تعليم الإسكندرية: تكرم الطالبة أشرقت نجمة مسابقة The voice kids

"تعليم الإسكندرية: تكرم الطالبة أشرقت نجمة مسابقة The voice kidsالإثنين، 12 فبراير 2018 10:23 م
تكريم أشرقت
الاسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق
كرمت أمال عبد الظاهر، وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسكندرية، الطالبة أشرقت احمد سعد لفوزها فى مسابقة The voice kids بعد وصولها للتصفية النهائية وحصولها على المركز الثانى بعد العراقى حمزة لبيض، وذلك بمدرسة الزهور الابتدائية بحضور شريف فتحى مدير عام إدارة غرب التعليمية وعادل مصطفى مدير المدرسة.
وأعربت الطالبة أشرقت عن سعادتها البالغة بالتكريم من قبل وكيل الوزارة، وأشارت إلى انها كانت تتمنى الفوز بالمركز الأول، لكنها كانت فى قمة الفرح لتواجدها بين كوكبة من النجوم والمشاهير.
وطالبت وكيل الوزارة، الطالبة أشرقت بضرورة الاهتمام بالجانب التعليمى مع الموهبة الغنائية وعدم الانسياق لغرور الشهرة على حساب التعليم.
من جانبه، أشاد ولى أمر الطالبة بتعاون إداره المدرسة مع أشرقت خلال المسابقة، كما وجهت وكيلة الوزارة معلمى المدرسة بضروره الوقوف بجانب الطالبة وشرح ما فاتها من دروس وأن تشترك فى رحلات المدرسة بالمجان.
إضافة تعليق
صور وفيديو.. "مستقبل وطن" يعلن تجديد بيعته للسيسي لفترة رئاسية ثانية.. مؤتمر صحفى للحزب يؤكد دعمه للعملية العسكرية فى سيناء ضد الإرهاب.. والنائب هشام عبد الواحد: نقف داعمين لتوجهات الرئيس
فيديو وصور.. إنجازات مشرفة للفراعنة بدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات.. سبورتنج يخطف لقب السلة فى الثانية الأخيرة.. ذهبية وفضيتان بألعاب القوى.. والبنك الأهلى يستحوذ على ميداليات الكاراتيه
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة