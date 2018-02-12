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الإثنين، 12 فبراير 2018 07:18 ص
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تعرف على مكاسب مصر من اللحاق بتكنولوجيا السيارات الكهربائية

الإثنين، 12 فبراير 2018 07:00 ص
تعرف على مكاسب مصر من اللحاق بتكنولوجيا السيارات الكهربائية سيارة كهربائية


كتب : مصطفى عبد التواب
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خطت مصر خطوتها الأولى نحو عالم السيارات الكهربائية، وذلك عندما شهد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، افتتاح محطة الشحن الكهربائية الأولى فى مصر ضمن خطة لنشر 65 محطة شحن كهربائى.

وفيما يلى أهم المكاسب التى تعود على مصر من الدخول لعصر السيارات الكهربائية، علاوة على عدد من التحديات التى قد تعطل الدخول السريع لهذا المجال:-


مكاسب مصر من التحول لتكنولوجيا السيارات الكهربائية :-

1-التخلص من نسبة كبيرة من انبعاثات ثانى اكسيد الكربون الملوثة للبيئة والتى تنتج عن حرق الوقود فى السيارات العادية.

2- توفير كميات كبيرة من الوقود حيث تبلغ تكلفة الشحن الكهربائى للسيارة اقل بكثير من تكلفة الوقود سواء على المواطن أو الموازنة العامة للدولة.

 

التحديات أمام التحول السريع لمصر إلى هذا المجال:-

1-ارتفاع اسعار السيارات الكهربائية حيث يبلغ سعر أرخص سيارة كهربائية 500 ألف جنيه، فى ظل ركود يشهده سوق السيارات العادية على مدار السنوات الماضية نتيجة للارتفاع اسعارها.

2-عدم توافر البنية التحتية للسيارات الكهربائية فى كافة انحاء الجمهورية حيث يقتصر الامر على 7 محافظات تنوى احدى شركات القطاع الخاص تغطيتهم، فيما لا تغطى الحكومة سوى المدن الجديدة فقط.

 


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