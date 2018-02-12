تعرف على تفاصيل حفل زفاف الأمير هارى على الممثلة الأمريكية ميجان ماركل





لندن(رويترز)

قال مكتب الأمير هارى فى قصر كينزنجتون إن الأمير وخطيبته الممثلة الأمريكية ميجان ماركل سيحتفلان بزفافهما مع عامة الشعب حيث سيكونان على متن عربة يسيران بها فى مدينة وندسور.

وأعلن هارى حفيد الملكة إليزابيث والخامس فى ترتيب ولاية العرش خطبته على ماركل نجمة المسلسل التلفزيونى الأمريكى (سوتس) العام الماضى ومن المقرر أن يتزوجا فى 19 مايو فى كنيسة سان جورج بقلعة وندسور.

وبعد حفل الزفاف، الذى سيكون فى وضح النهار، بفترة قصيرة سيظهر الاثنان للمرة الأولى كزوج وزوجة فى عربة تسير لمسافة نحو ميلين.

وقال القصر فى بيان مفصحا عن تفاصيل جديدة للزفاف "يأملان أن توفر هذه الرحلة القصيرة الفرصة لمزيد من الناس ليتجمعوا حول وندسور ويستمتعوا بيومهما الخاص".

وسينتهى هذه الموكب القصير بقلعة وندسور وهى منزل الملوك والملكات البريطانيين لقرابة الألف سنة.

وسيعقد الزفاف الرسمى جاستن ولبى رئيس أساقفة كانتربرى الزعيم الروحى للطائفة الإنجيلية.

ويتوقع أن يجتذب الزفاف اهتماما كبيرا من جميع أنحاء العالم كما كان الحال مع زفاف الأمير وليام الشقيق الأكبر لهارى على كيت ميدلتون فى 2011 والذى تابعه قرابة مليارى شخص.

وقال قصر كينزنجتون إن هارى وماركل سينضمان للضيوف فى حفل استقبال داخل قلعة وندسور بعد انتهاء الموكب.

والتقت ماركل وهى مطلقة بهارى فى يوليو 2016 عن طريق صديق مشترك وكان آنذاك يعرفان القليل فقط عن بعضهما البعض. وبعد مقابلتين فقط، قررا التوجه فى رحلة معا إلى بوتسوانا.

وسيتم تعميد ماركل قبل الزفاف لتصبح من رعايا كنيسة انجلترا وتنوى الحصول على الجنسية البريطانية لكنها ستحتفظ بجنسيتها الأمريكية.

وتقع كنيسة سان جورج المبنية على الطراز القوطى داخل قلعة وندسور غربى لندن. ولها روابط قديمة تمتد لقرون مع التاريخ الملكى. وتضم الكنيسة مقابر عشرة ملوك بينهم هنرى الثامن وزوجته الثالثة جين سيمور والملك تشارلز الأول.

وشهدت الكنيسة زفاف الأمير إدوارد، عم الأمير هارى، على صوفى ريز جونز عام 1999 وصلاة خاصة بمناسبة زفاف الأمير تشارلز والد هارى على كاميلا باركر باولز فى 2005.