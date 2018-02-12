تعرف على أكثر المحافظات تأسيسا للشركات فى يناير الماضى

كتب - عبد الحليم سالم

قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، إن شهر يناير 2018 شهد زيادة فى إجمالى عدد الشركات بنسبة 9.3 % مقارنة بشهر يناير 2017، حيث بلغت الشركات الجديدة التى تم تأسيسها والشركات التى شهدت توسعات نحو 1780 شركة (1593 شركة تأسيس و187شركة توسعات، مقارنة بنحو 1628 خلال يناير 2017.

جاءت القاهرة فى المركز الأول حيث تم تأسيس 723 شركة بنسبة ٤٥.٤٪، بحسب النشرة الشهرية للوزارة.،تلتها الجيزة بعدد ٢٨٤ شركة بنسبة ١٧.٨٪. وتم تأسيس 89 شركة بمحافظة القليوبية بنسبة ٥.٦٪.

كما تم تأسيس 79 شركة بمحافظة الاسكندرية، و64 شركة بمحافظة الشرقية وأخيرا تم تأسيس 55 شركة بمحافظة سوهاج.