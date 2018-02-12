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تعاون جزائرى ألمانى فى مجال الأمن يتضمن تبادل المعلومات ومكافحة الإرهاب

الإثنين، 12 فبراير 2018 11:48 م
تعاون جزائرى ألمانى فى مجال الأمن يتضمن تبادل المعلومات ومكافحة الإرهاب الشرطة الجزائرية- أرشيفية


أ ش أ
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بحث المدير العام للأمن الوطنى الجزائرى اللواء عبد الغانى هامل ، بالجزائر العاصمة ، مع المدير العام للشرطة الفيدرالية الألمانية ديتر رومان تعزيز التعاون بين الشرطة الجزائرية ونظيرتها الألمانية من خلال تبادل المعلومات والتجارب والخبرات.


وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن اللقاء تطرق الى بحث التعاون المكثف القائم بين كل من الشرطة الجزائرية والألمانية فيما يتعلق بسبل مكافحة الإرهاب والجريمة ، مشيرة الى أن التعاون فى مجال تبادل الخبرات والمعلومات بين البلدين يندرج أيضا ضمن المجالات التى من شأنها المساهمة فى تعزيز وتطوير التعاون الثنائى الى أطر أعلى.

 

 


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