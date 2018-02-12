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تشغيل وحدة عناية الإصابات بالمستشفى الجامعى بسوهاج

الإثنين، 12 فبراير 2018 04:48 م
تشغيل وحدة عناية الإصابات بالمستشفى الجامعى بسوهاج المستشفى الجامعى بسوهاج


سوهاج محمود مقبول
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تفقد اليوم الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، وحدة عناية الإصابات بالمستشفي الجامعي يصاحبه، الدكتور مصطفى عبدالخالق عميد كلية الطب والدكتور حمدى سعد مديرعام المستشفى الجامعى.
 
وقال والدكتور أحمد عزيز فى بيان إن هذه الوحدة تعتبر أضافة كبيرة للخدمة الصحية بأقسام الطوارئ، نظرا لتعاملها مع الحالات الحرجة نتيجة الحوادث، والتي تتطلب رعاية خاصة، لانه قد يستلزم الامر فى بعض الحالات وضع المريض علي جهاز التنفس الصناعي اذا حدث له توقف بعضلة القلب أو انخفاض في وظائف التنفس، موضحا ىن تلك الوحدة، ستخدم قطاع عريض من مرضي الطوارئ والذين لا يستطيعون تحمل تكاليف العنايات في المستشفيات الخاصه، فهى تحتوى، على عدد عشرة أسرة وعدد أربعة أجهزه تنفس صناعى.
 
وأصدر رئيس الجامعة خلال جولته توجيهاته ببدء دخول الحالات في العناية، وتوفير ما يلزم من أطباء وتمريض وادوية ومستلزمات، كما اصدر توجيهاته للأطباء بالطوارئ بحسن التعامل مع المرضى وذويهم وانه سيحقق بنفسه في اَي شكوي تتعلق بسوء المعاملة مع اَي مريض.
 
كما تفقد عزيز خلال جولته العناية المركزة للتخدير والأجهزة التي يتم إصلاحها من الشركة، عن طريق مهندس الصيانه، حيث تمت صيانه 6 أجهزة بتكلفة 55 ألف جنيه، كما سيتم تركيب مثبت للتيار و مجفف لشبكه الغازات داخل العناية بمبلغ 200 ألف جنيه.
 
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