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تسجيل 5 قصور وطابية حربية فى الآثار الإسلامية بالإسكندرية

الإثنين، 12 فبراير 2018 12:34 ص
تسجيل 5 قصور وطابية حربية فى الآثار الإسلامية بالإسكندرية جانب من الاجتماع


الإسكندرية جاكلين منير
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قال محمد متولى مدير عام آثار إسكندرية والساحل الشمالى، أن الإدارة حققت عدد من الإنجازات هذا العام، ومنها تسجيل عدد من قصور بالإسكندرية بقرارات من اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية لترتفع عدد القصور المسجلة 5 قصور، وكذلك تسجيل أكبر طابية حربية فى مصر من حيث المساحة حوالى 15 فدانا وتسجيل مقابر فى ثلاث مواقع بمساحة 15 فدانا.

 

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول برئاسة محمد متولى مدير عام آثار اسكندرية والساحل الشمالى لعام 2018 مع  مديرى عموم ومديرى ومسئولى المناطق والإدارات وتم استعراض ما تم تنفيذه من إنجازات خلال الفترة الماضية و المستهدف تنفيذه خلال الفترة القادمة وسبل تزليل المعوقات من خلال الإمكانات المتاحة لدى المنطقة وغيرها.

 

وأشار بيان صادر منذ قليل إلى أن الاجتماع  قد استعراض ما تم من مراحل الترميم فى المناطق الأثرية ودرء الخطورة والتطوير لمشاريع الحالية الجارية بالمنطقة، حيث تم ترميم مسجد تطندى بقرية شالى بسيوة ومسجد إنجى هانم والمتحف اليونانى الرومانى والمعبد اليهودى وقصر السلاملك وصهريج الباب الأخضر، وكذلك ما تم تنفيذه من قرارات ازالة التعديات، حيث تم تنفيذ 35 قرار إزالة وتطوير بعض المواقع منها كوم الناضورة وطاحونة المنتزة.

 

 


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