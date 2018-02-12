ترامب يجتمع بمسئولين أمريكيين بالبيت الأبيض لوضع خطط البنية التحتية





كتب: محمد الأحمدى – تصوير (أ ف ب )

اجتمع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الاثنين، مع مسئولين بالبيت الأبيض وذلك لوضع خطط البنية التحتية خلال غرفة الطعام الحكومية.

وكان ترامب قد اقترح هذه الخطة خلال خطابه الاول امام الكونغرس عن حال الاتحاد فى أواخر يناير المنصرم.

وقال ترامب وقتذاك: "سنبنى طرقا وجسورا وطرقا سريعة وسككا حديدية ومجارى مائية، جديدة وبراقة فى سائر انحاء البلاد، وسنفعل ذلك بقلوب أمريكية وسواعد أمريكية وعزم أمريكي".

ومن جهته قال مسئول فى البيت الأبيض، إن "البنية التحتية هى بكل تأكيد جزء اساسى من عمل اقتصادنا". وشدد على أن "النجاح الأمريكى هو إلى حد كبير ثمرة البنية التحتية الجيدة الموجودة لدينا تاريخيا".