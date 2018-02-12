ترامب يجتمع بمسئولين أمريكيين بالبيت الأبيض لوضع خطط البنية التحتية

ترامب يجتمع بمسئولين أمريكيين بالبيت الأبيض لوضع خطط البنية التحتيةالإثنين، 12 فبراير 2018 08:29 م
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتب: محمد الأحمدى – تصوير (أ ف ب )
إضافة تعليق
اجتمع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الاثنين، مع مسئولين بالبيت الأبيض وذلك لوضع خطط البنية التحتية خلال غرفة الطعام الحكومية.
وكان ترامب قد اقترح هذه الخطة خلال خطابه الاول امام الكونغرس عن حال الاتحاد فى أواخر يناير المنصرم.
وقال ترامب وقتذاك: "سنبنى طرقا وجسورا وطرقا سريعة وسككا حديدية ومجارى مائية، جديدة وبراقة فى سائر انحاء البلاد، وسنفعل ذلك بقلوب أمريكية وسواعد أمريكية وعزم أمريكي".
ومن جهته قال مسئول فى البيت الأبيض، إن "البنية التحتية هى بكل تأكيد جزء اساسى من عمل اقتصادنا". وشدد على أن "النجاح الأمريكى هو إلى حد كبير ثمرة البنية التحتية الجيدة الموجودة لدينا تاريخيا".
إضافة تعليق
داعش وأخواتها تفضح الإخوان وإعلامها.. الإرهابية تروج اختفاء شبابها قسريا وفيديوهات مشاركتهم فى أعمال التفجير والتكفير تفضحهم.. عمر ابن الإخوانى إبراهيم الديب أبرزهم.. والقائمة تضم عبد الله هلال ورجب على والضلعى
بالمطرقة والأزميل.. مصرية تحصل على امتياز بمسابقة هاربين الأكبر فى العالم للنحت على الجليد.. مريم عملت يومين ونصف بدرجة حرارة 27 تحت الصفر.. وتؤكد: البرد القارس واعتياد النحت على الحجر ضمن أبرز التحديات.. صور
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة