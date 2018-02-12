تحرير 410 محضرا لمخالفات تموينية فى حملة ببنى سويف

تحرير 410 محضرا لمخالفات تموينية فى حملة ببنى سويفالإثنين، 12 فبراير 2018 04:58 م
حملة تموينية - أرشيفية
بنى سويف أيمن لطفى
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نجحت جهود مديرية أمن بنى سويف فى مجال الرقابة التموينية خلال شهر يناير، فى تحرير 410 قضية في مجال الرقابة على مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والمخابز البلدية والسلع الأساسية.
والتي تنوعت ما بين ، تجميع دقيق مدعم،عرض وبيع سلع مجهولة المصدر، وأخرى منتهية الصلاحية،وانتاج خبز غير مطابق للمواصفات،وعدم حمل شهادات صحية،وعدم الاحتفاظ بسجل حركة الدقيق،وعدم الاعلان عن مواعيد التشغيل بيع بأزيد من السعر ، وتغيير نشاط بدون إخطار الجهات المختصة، وغيرها من المخالفات.
وأضاف بيان للعلاقات العامة اليوم، أن هذه الحملات أسفرت عن ضبط 87 طن و40 كيلو جرام شملت: دقيق بلدي,أرز، سكر، قمح،غاز صب, أسمدة زراعية ،عسل، جبن، زبد، أسماك ،سجائر، ورنجة،ألبان، زيت تمويني، سولار مدعم ، سكر، لحوم ودواجن ،بالاضافة إلى تنفيذ 60 حكم غرامات.
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