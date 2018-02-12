تحرير 410 محضرا لمخالفات تموينية فى حملة ببنى سويف





بنى سويف أيمن لطفى

نجحت جهود مديرية أمن بنى سويف فى مجال الرقابة التموينية خلال شهر يناير، فى تحرير 410 قضية في مجال الرقابة على مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والمخابز البلدية والسلع الأساسية.

والتي تنوعت ما بين ، تجميع دقيق مدعم،عرض وبيع سلع مجهولة المصدر، وأخرى منتهية الصلاحية،وانتاج خبز غير مطابق للمواصفات،وعدم حمل شهادات صحية،وعدم الاحتفاظ بسجل حركة الدقيق،وعدم الاعلان عن مواعيد التشغيل بيع بأزيد من السعر ، وتغيير نشاط بدون إخطار الجهات المختصة، وغيرها من المخالفات.