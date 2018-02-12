video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 12 فبراير 2018 09:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 32 قضية تموينية وضبط مصنع أكياس يعمل بدون ترخيص بالمنوفية

الإثنين، 12 فبراير 2018 09:01 م
تحرير 32 قضية تموينية وضبط مصنع أكياس يعمل بدون ترخيص بالمنوفية حملة تموينية


المنوفية - محمود شاكر
إضافة تعليق

شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مكبرة لضبط الأسعار والأسواق والحد من ترويج السلع مجهولة المصدر.

أسفرت الحملة عن تحرير 32 قضية متنوعة، شملت 19 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و3 قضية عدم وجود شهادة صحية، و3 قضية عدم وجود سجل تجارى، 2 قضية عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، 2 قضية عدم مزاولة النشاط فى الأوقات الرسمية لمستودع غاز.

كما تمكنت الحملة من تحرير قضية إدارة مصنع أكياس بلاستك بدون ترخيص وحيازة مواد خام مجهولة المصدر، حملت رقم 1946 جنح مركز تلا لسنة 2018 ضد " م .ح. ا" 46 سنة، مسئول عن مصنع أكياس بلاستك بشارع النادى الرياضى بدائرة المركز وتم ضبط 500 كجم مواد خام بولى إثلين، و1 ماكينة لتصنيع الرولات البلاستك، و3500 شنطة بلاستك سمراء .

كما تمكنت الحملة من تحرير قضية حيازة وعرض وبيع سلع غذائية مجهولة المصدر، حملت رقم 1944 جنح مركز تلا لسنة 2018 ضد " ا .ح. ع " 30سنه، مسئول عن محل بقاله بشارع هندسة الرى بدائرة المركز وتم ضبط 960 علبة تونة، وتحرير قضية حيازة وعرض وبيع أجهزة كهربائية مجهولة المصدر، حملت رقم 1945 جنح مركز تلا لسنه 2018 ضد " ا .م. م " 40 سنه، مسئول عن محل أدوات كهربائية بشارع الساحة الشعبية بدائرة المركز وتم ضبط 100 أبا جوره كهربائية، وتم تنفيذ 7 حكم غرامات، بإجمالى 650 جنيهاً.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على هاربين من أحكام جنائية وتمشيط 15 مزرعة فى حملة بالمنوفية

اخبار محافظة المنوفية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مديرية امن المنوفية

حملات تموينية

مخالفات



لا تفوتك
5 جنيهات من طلاب المدارس لصندوق تكريم أسر الشهداء.. و10 من طلاب الجامعة

5 جنيهات من طلاب المدارس لصندوق تكريم أسر الشهداء.. و10 من طلاب الجامعة

فيديو.. الإفتاء: الاحتفال بالفلانتين يجوز ولا مانع شرعا ولا يعتبر تشبه بغير المسلمين

فيديو.. الإفتاء: الاحتفال بالفلانتين يجوز ولا مانع شرعا ولا يعتبر تشبه بغير المسلمين

داعش وأخواتها تفضح الإخوان وإعلامها.. الإرهابية تروج اختفاء شبابها قسريا وفيديوهات مشاركتهم فى أعمال التفجير والتكفير تفضحهم.. عمر ابن الإخوانى إبراهيم الديب أبرزهم.. والقائمة تضم عبد الله هلال ورجب على والضلعى

داعش وأخواتها تفضح الإخوان وإعلامها.. الإرهابية تروج اختفاء شبابها قسريا وفيديوهات مشاركتهم فى أعمال التفجير والتكفير تفضحهم.. عمر ابن الإخوانى إبراهيم الديب أبرزهم.. والقائمة تضم عبد الله هلال ورجب على والضلعى

بالمطرقة والأزميل.. مصرية تحصل على امتياز بمسابقة هاربين الأكبر فى العالم للنحت على الجليد.. مريم عملت يومين ونصف بدرجة حرارة 27 تحت الصفر.. وتؤكد: البرد القارس واعتياد النحت على الحجر ضمن أبرز التحديات.. صور

بالمطرقة والأزميل.. مصرية تحصل على امتياز بمسابقة هاربين الأكبر فى العالم للنحت على الجليد.. مريم عملت يومين ونصف بدرجة حرارة 27 تحت الصفر.. وتؤكد: البرد القارس واعتياد النحت على الحجر ضمن أبرز التحديات.. صور

وكالة الأنباء الفرنسية: محمد صلاح من زراعة الياسمين فى طنطا لملك ليفربول

وكالة الأنباء الفرنسية: محمد صلاح من زراعة الياسمين فى طنطا لملك ليفربول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة