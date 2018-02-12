تحرير 32 قضية تموينية وضبط مصنع أكياس يعمل بدون ترخيص بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مكبرة لضبط الأسعار والأسواق والحد من ترويج السلع مجهولة المصدر.

أسفرت الحملة عن تحرير 32 قضية متنوعة، شملت 19 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و3 قضية عدم وجود شهادة صحية، و3 قضية عدم وجود سجل تجارى، 2 قضية عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، 2 قضية عدم مزاولة النشاط فى الأوقات الرسمية لمستودع غاز.

كما تمكنت الحملة من تحرير قضية إدارة مصنع أكياس بلاستك بدون ترخيص وحيازة مواد خام مجهولة المصدر، حملت رقم 1946 جنح مركز تلا لسنة 2018 ضد " م .ح. ا" 46 سنة، مسئول عن مصنع أكياس بلاستك بشارع النادى الرياضى بدائرة المركز وتم ضبط 500 كجم مواد خام بولى إثلين، و1 ماكينة لتصنيع الرولات البلاستك، و3500 شنطة بلاستك سمراء .

كما تمكنت الحملة من تحرير قضية حيازة وعرض وبيع سلع غذائية مجهولة المصدر، حملت رقم 1944 جنح مركز تلا لسنة 2018 ضد " ا .ح. ع " 30سنه، مسئول عن محل بقاله بشارع هندسة الرى بدائرة المركز وتم ضبط 960 علبة تونة، وتحرير قضية حيازة وعرض وبيع أجهزة كهربائية مجهولة المصدر، حملت رقم 1945 جنح مركز تلا لسنه 2018 ضد " ا .م. م " 40 سنه، مسئول عن محل أدوات كهربائية بشارع الساحة الشعبية بدائرة المركز وتم ضبط 100 أبا جوره كهربائية، وتم تنفيذ 7 حكم غرامات، بإجمالى 650 جنيهاً.