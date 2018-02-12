تأجيل محاكمة 5 متهمين بتزوير أختام الدولة لـ 13 مايو

أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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أجلت الدائرة 26 محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى التجمع الخامس، منذ قليل، برئاسة المستشار مدبولي كساب، محاكمة 5 متهمين بتزوير محررات رسمية، وتقليد أختام الدولة، لجلسة 13 مايو للمرافعة.
عقدت الجلسة بعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبد المقصود وجورج ماهر.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن المتهمين "زينب. م" ، و "محمد. م"، و"أسامة.أ"، و"زياد.س"، و"أحمد.أ"، اشتركوا بالاتفاق والمساعدة ، فى ارتكاب جرائم تزوير محررات رسمية، عبارة عن خطابات منسوب صدورها لعدة بنوك وأوراق خاصة ببعض العملاء للاستيلاء علي أموال المواطنين.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين استغلوا عمل أحدهم فى مؤسسة بنكية، لاستخدام الخاتم الخاص بالبنك وتزوير بعض أوراق وتوقيعات المواطنين، وتذييل محررات بتوقيعات مزورة منسوبة لموظفين بالبنك.
وأضافت التحقيقات أن بعض المتهمين قلدوا الخاتم الخاص بالبنك، واستولوا علي أموال المواطنين عن طريق أوراقا مزورة، وقرر النائب العام إحالتهم للمحاكمة الجنائية.
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