تأجيل محاكمة 23 متهما بـ" كتائب أنصار الشريعة" لـ 22 فبراير

تأجيل محاكمة 23 متهما بـ" كتائب أنصار الشريعة" لـ 22 فبرايرالإثنين، 12 فبراير 2018 05:11 م
المتهمون فى قضية أنصار الشريعة
كتب إيهاب المهندس
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أجلت الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار عصام أبو العلا، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الاثنين، محاكمة 23 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب أنصار الشريعة"، لـ 22 فبرايرلاستكمال عرض الأحراز.
كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة 23 متهمًا لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.
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