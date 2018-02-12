تأجيل محاكمة 217 إخوانى فى أحداث عنف بسمالوط بالمنيا

جنايات المنيا - أرشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار
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قررت محكمة جنايات المنيا اليوم برئاسة المستشار معوض محمد محمود تأجيل 217 متهما من عناصر الإخوان فى أحداث عنف وتظاهر بمركز سمالوط إلى اليوم الثانى من دور أبريل مع استمرار حبس المتهمين، فى قضيتين الأولى والبالغ عددهم 148 متهما بينهم 24 متهما محبوسين على ذمة القضية التى تعود إلى 14 أعسطس 2013 بعد أن انتهت المحكمة من سماع أقوال الشهود.
وفى القضية الثانية استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن 69 متهما محبوسين على ذمة القضية وبعضهم مفرج عنه والبعض تغيب عن جلسة اليوم فى القضية التى تتعلق بحرق قسم شرطة سمالوط والتى تعاد اجراءات المحاكمة بعد أن صدرت أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد والمشدد فى أغسطس 2016 وتمت إعادة أجراءات 69 متهما من إجمالى 119 متهما تم الحكم عليهم بالسجن المشدد والمؤبد فيما برأت 5 أخرين فى القضية التى أحالها النائب العام فى مارس 2015 إلى المحاكمة وتضمن الانتماء إلى جماعة محظورة والتحريض على العنف وإثارة الشغب.
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