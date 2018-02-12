بى بى تبدأ الإنتاج من حقل أتول للغاز فى مصر قبل الموعد المقرر بـ 7 أشهر





أكدت شركة بى بى اليوم عن بدء إنتاج الغاز التجريبى من المرحلة الأولى لمشروع حقل أتول الواقع فى منطقة امتياز شمال دمياط البحرية شرق دلتا النيل، وذلك قبل الموعد المقرر له بـ 7 أشهر وبتكلفة تقل بنسبة 33% عن التكلفة التقديرية المبدئية.

ويبلغ الإنتاج الحالى للمشروع 350 مليون قدم مكعب من الغاز و10 آلاف برميل من المتكثفات فى اليوم، ويوجه إنتاج الحقل من الغاز إلى شبكة الغاز القومية المصرية.

ويعتبر مشروع أتول أول مشروع جديد لشركة بى بى يبدأ الإنتاج فى عام 2018 استكمالاً إلى المشروعات التى تم تنفيذها بنجاح خلال السنوات الماضية.

وتنتج المشروعات الثلاثة عشر التي بدأت الإنتاج خلال عامي 2016 و 2017 أكثر من نصف مليون برميل بترول مكافئ فى اليوم، ومن المنتظر أن يبلغ إجمالي الإنتاج من مشروعات بى بى الجديدة 900 ألف برميل مكافئ فى اليوم بحلول عام 2021.

من جانبه قال بوب دادلى، الرئيس التنفيذي لمجموعة بى بى، بأن الشركة تركز على تحقيق النمو بصورة منضبطة، بينما تختار بعناية وتنفذ بكفاءة مشروعات عالية الجودة.

وأضاف: "علاقات الشراكة طويلة المدى فى مصر أتاحت لنا التنمية السريعة لحقل أتول وتحقيق أول إنتاج للغاز منه بعد 33 شهرا فقط من إكتشافه. وهذا دليل آخر على إلتزامنا بالشراكة في تنمية الغاز والبترول فى مصر وتلبية الاحتياج المتزايد ليتناسب مع النمو السكانى".

وكانت بى بى قد أعلنت عن اكتشاف حقل أتول في مارس 2015 ويقدر الاحتياطى الموجود في الخزان الرئيسى في الحقل ب 1.5 تريليون قدم مكعب من الغاز و31 مليون برميل من المتكثفات وما تزال قطاعات أخرى فى الحقل تحت التقييم.

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى لمشروع حقل أتول هو مشروع للإنتاج المبكر بلغت استثماراته قرابة المليار دولار وقد تضمن المشروع إعادة إكمال البئر الاستكشافى الأصلى لتكون بئرا إنتاجية، وحفر بئرين إنتاجيتين إضافيتين وهو ما تم تنفيذه في الفترة من أغسطس 2015 حتى فبراير 2017. ويتم ضخ الإنتاج لمحطة معالجة الغاز البرية في الميناء الغربى. وقد تم تركيب البنية التحتية الضرورية تحت سطح الماء وتطوير التسهيلات البرية قبل الموعد المقرر.

وتعقيباً على هذا الحدث، صرح هشام مكاوى الرئيس الإقليمى لشركة بى بى في شمال إفريقيا بقوله "إن حقل أتول هو أول مشروع كبير لنا في مصر يتم تنفيذه في عام 2018 بعد حقلى توروس و ليبرا اللذان يمثلان أول مرحلة من مشروع غرب دلتا النيل ثم تبع هذا حقل ظهر في العام الماضى. إننا فخورون للغاية بالتنفيذ الكفؤ لمشروع أتول من خلال شركتنا المشتركة، الشركة الفرعونية للبترول. لا شك أن تنفيذ هذا المشروع بهذه السرعة غير المسبوقة بعد أقل من عامين من الموافقة عليه وبمعدلات سلامة وكفاءة عالية هو إنجاز عظيم".