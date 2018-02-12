بدء فعاليات مؤتمر الكويت الدولى لإعادة إعمار العراق





الكويت (أ ش أ)

بدأت اليوم الاثنين فعاليات مؤتمر الكويت الدولى لإعادة إعمار العراق، والذى تستضيفه الكويت تحت رعاية أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ويستمر على مدى ثلاثة أيام.

وبدأت الفعاليات بافتتاح اجتماع الخبراء رفيعى المستوى، بحضور كل من مدير عام الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب البدر، والدكتور مهدى العلاق أمين عام مجلس الوزراء العراقى، ورئيس صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية بالعراق الدكتور مصطفى الهيتى، ومدير عام الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى عبداللطيف الحمد، والذى تم خلالها عرض فيلم وثائقى عن الدمار فى محافظة نينوى بالعراق.

يشار إلى أن اليوم الأول من المؤتمر تم تخصيصه لبرنامج إعادة إعمار العراق، والمساعدات الدولية فى هذا الصدد، والعمل التنموى الذى تقوده منظمات المجتمع المدنى فى العراق، بينما سيتم تخصيص اليوم الثانى للحديث عن فرص القطاع الخاص المتاحة بالعراق والتداول بشأنها؛ وذلك من خلال مؤتمر (استثمر فى العراق)، الذى تنظمه غرفة التجارة والصناعة الكويتية ضمن فعاليات مؤتمر إعادة الإعمار.

وسيتم تخصيص اليوم الثالث والأخير من المؤتمر لاجتماع وزراء الخارجية؛ وينتهى المؤتمر ببيان ختامى صادر عن منظميه والمشاركين فيه، بالإضافة إلى تجديد وتقديم دعم مالى جديد للعراق، مكونا من برامج المنح، والقروض التنموية، بالإضافة إلى استثمارات القطاع الخاص.

يعقد المؤتمر بمشاركة عدد من الدول المانحة، والمنظمات الدولية والإقليمية، وبرئاسة خمس جهات، هى الاتحاد الاوروبي، والعراق، والكويت، والأمم المتحدة والبنك الدولى.