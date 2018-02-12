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باريس تحذر من معاقبة البريطانيين و إذلالهم بسبب بريكست

الإثنين، 12 فبراير 2018 09:37 م
باريس تحذر من معاقبة البريطانيين و إذلالهم بسبب بريكست البرلمان البريطانى ورئيسة الوزراء تيريزا ماى


باريس (أ ف ب)
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حذر المتحدث باسم الحكومة الفرنسية الاثنين، من أن "معاقبة" أو "إذلال" لندن فى إطار بريكست سيكون "اسوأ شيء يمكن القيام به" وقد يعزز المشاعر المعادية لأوروبا قبل عام من الانتخابات الأوروبية.

وقال بنجامان جريفو أمام مراسلى الصحافة الصادرة بالإنجليزية فى باريس "موقفنا بسيط جدا، من غير الوارد معاقبة أى طرف فى إطار بريكست، أنه اسوأ شىء يمكن أن يحدث واعتقد أن ذلك سيعزز المشاعر المناهضة للأوروبيين فى كثير من الدول التى ستجرى فيها انتخابات خلال عام".

وجاء كلامه فى وقت لم يهدأ غضب نواب محافظين فى بريطانيا حيال مشروع العقوبات الذى لوح به الاتحاد الأوروبى الأربعاء "تفاديا لأى لعبة غير منصفة" من قبل لندن خلال الفترة الانتقالية بعد الخروج من الاتحاد الأوروبى فى 29 مارس 2019.

 


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