video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 12 فبراير 2018 09:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

باريس تؤيد محاكمة الإرهابيين الفرنسيين بالعراق

الإثنين، 12 فبراير 2018 05:23 م
باريس تؤيد محاكمة الإرهابيين الفرنسيين بالعراق وزير الخارجية الفرنسى


أ ش أ
إضافة تعليق

أكد جون ايف لودريان وزير الخارجية الفرنسى، اليوم الاثنين، تأييد بلاده لمثول الإرهابيين الفرنسيين الموقوفين فى العراق أمام محاكم عراقية ، إلا أنها ترفض بشكل قاطع تطبيق عقوبة الاعدام عليهم كما يسمح به القانون فى هذا البلد.


واعتبر لودريان- فى تصريحات له على هامش زيارته للعراق- أن الفرنسيات الموقوفات فى العراق لم يذهبن هناك بغرض السياحة بل لمحاربة القيم التى تدافع عنها فرنسا وبالتالى سيخضعن للمحاكمة فى الأماكن التى ارتكبن فيها جرائم وهذا يعنى فى العراق.


وأضاف أن عقوبة الإعدام مطبقة فى العراق وأيضا فى الولايات المتحدة، لافتا إلى إمكانية إعادة أطفال الإرهابيين الفرنسيين إلى البلاد
و أكد ان فرنسا تعلن دائما معارضتها لعقوبة الاعدام و انه سيتطرق الى هذا الامر مع رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادي


 فى سياق متصل، ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية - فى بيان - أن لودريان التقى اليوم ببغداد نظيره العراقى ابراهيم الجعفرى ورئيس العراق فؤاد معصوم ورئيس الوزراء حيدر العبادى ورئيس البرلمان سليم الجبورى ، على أن يتوجه بعد ذلك إلى أربيل للقاء رئيس حكومة كردستان العراق نيجيرفان بارزانى ونائب رئيس الوزراء قوباد طالباني

وأوضح البيان أن لودريان هنأ مجددا المسؤولين العراقيين بالتقدم المحرز فى مكافحة تنظيم داعش الارهابى ، مشيدا بشجاعة وتصميم القوات العراقية ، مؤكدا التزام فرنسا بالوقوف بجانبهم على المدى الطويل ورغبتها فى بناء تعاون دفاعى قوى مع العراق حتى يتحقق الانتصار على داعش بشكل دائم.


ورحب لودريان باستئناف الحوار بين الحكومة المركزية العراقية وسلطات اقليم كردستان الذاتى الحكم ، معربا عن أمل فرنسا فى أن يتوصل الجانبان سريعا الى اتفاق يلتزم بالدستور العراقى وبحقوق الأكراد
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. رحلة إعمار العراق تنطلق من الكويت لجمع 88.2 مليار دولار.. محلب يتعهد بمشاركة بارزة فى المشروعات.. ويؤكد: العراقيون دفعوا حياتهم ثمناً لدحر الإرهاب.. والهيئات الكويتية تعد بـ122.5 مليون دولار

فرنسا: ندعم العراق فى مختلف المجالات ونتطلع للمساهمة فى إعادة الإعمار

العراق

اخبار العراق

اخبار فرنسا

اخبار العرب

اخبار العالم



لا تفوتك
5 جنيهات من طلاب المدارس لصندوق تكريم أسر الشهداء.. و10 من طلاب الجامعة

5 جنيهات من طلاب المدارس لصندوق تكريم أسر الشهداء.. و10 من طلاب الجامعة

فيديو.. الإفتاء: الاحتفال بالفلانتين يجوز ولا مانع شرعا ولا يعتبر تشبه بغير المسلمين

فيديو.. الإفتاء: الاحتفال بالفلانتين يجوز ولا مانع شرعا ولا يعتبر تشبه بغير المسلمين

داعش وأخواتها تفضح الإخوان وإعلامها.. الإرهابية تروج اختفاء شبابها قسريا وفيديوهات مشاركتهم فى أعمال التفجير والتكفير تفضحهم.. عمر ابن الإخوانى إبراهيم الديب أبرزهم.. والقائمة تضم عبد الله هلال ورجب على والضلعى

داعش وأخواتها تفضح الإخوان وإعلامها.. الإرهابية تروج اختفاء شبابها قسريا وفيديوهات مشاركتهم فى أعمال التفجير والتكفير تفضحهم.. عمر ابن الإخوانى إبراهيم الديب أبرزهم.. والقائمة تضم عبد الله هلال ورجب على والضلعى

بالمطرقة والأزميل.. مصرية تحصل على امتياز بمسابقة هاربين الأكبر فى العالم للنحت على الجليد.. مريم عملت يومين ونصف بدرجة حرارة 27 تحت الصفر.. وتؤكد: البرد القارس واعتياد النحت على الحجر ضمن أبرز التحديات.. صور

بالمطرقة والأزميل.. مصرية تحصل على امتياز بمسابقة هاربين الأكبر فى العالم للنحت على الجليد.. مريم عملت يومين ونصف بدرجة حرارة 27 تحت الصفر.. وتؤكد: البرد القارس واعتياد النحت على الحجر ضمن أبرز التحديات.. صور

وكالة الأنباء الفرنسية: محمد صلاح من زراعة الياسمين فى طنطا لملك ليفربول

وكالة الأنباء الفرنسية: محمد صلاح من زراعة الياسمين فى طنطا لملك ليفربول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة