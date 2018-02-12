باحث أمريكى: إسرائيل وإيران على شفا حرب بينهما بسبب الصراع فى سوريا

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توقع ستيفن بلانك الباحث البارز فى المجلس الأمريكى للسياسات الخارجية أن تكون اسرائيل وإيران على شفا حرب بينهما بسبب الصراع فى سوريا.

وأشار بلانك ـ فى مقال تحليلى على صحيفة (ذا هيل) الأمريكية - الى أن ايران أرسلت أول أمس طائرة بدون طيار إلى الأراضى الاسرائيلية وردت القوات الجوية الإسرائيلية على الفور بإصدار أمر بشن غارة ضد مركز مراقبة القيادة فى سوريا التى أرسلت منه إيران الطائرة بدون طيار ، وفى المقابل تمكن الدفاع الجوى السورى من إسقاط طائرة إسرائيلية تحطمت فى شمال إسرائيل فى حادثة هى الأولى من نوعها منذ عام 1982.

ونوه الى أن اسرائيل عقب ذلك شنت هجوما كبيرا على 122 هدفا إيرانيا وسوريا فى سوريا ، عادت منه جميع طائراتها دون أن يتعرض لها أحد ، وتعد سلسلة الأحداث هذه المرة الأولى التى تشتبك فيها إيران وإسرائيل بشكل مباشر ، مما جعل احتمالية اندلاع حرب بينهما حول سوريا محل نظر.



وقال بلانك " إن تصميم إيران على تدمير إسرائيل لم يتراجع أبدا منذ أن تولى النظام الحالى السلطة فى عام 1979 ، وأن أهداف طهران فى سوريا تؤكد هذ الجانب من سياستها ، وبعيدا عن استعادة الرئيس السورى بشار الأسد السيطرة الكاملة على كل سوريا ، فإن مصلحة إيران الحيوية الأخرى هى إنشاء طريق غير متقطع من إيران إلى البحر الأبيض المتوسط ​​ولبنان يمكن أن تستمر من خلاله فى تزويد سوريا ووكلاء إيران (حزب الله وحماس) ، بأسلحة موجهة ضد إسرائيل ، وفى الوقت نفسه ، تواصل إيران حملتها الرامية إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط برمته".



وأضاف " من جانبها ، أوضحت إسرائيل أنها لن تسمح للقواعد العسكرية الإيرانية فى جنوب سوريا بالقرب من حدودها ، وسوف ترد على أى جهد لإقامة قواعد أو طريق مباشر للوصول لحزب الله هناك".